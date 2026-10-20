Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО - 20.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261020/kozhemjakoe-874442321.html
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО - 20.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО
Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:11+0300
2026-10-20T19:11+0300
сельское хозяйство
бизнес
дальний восток
приморье
олег кожемяко
владимир путин
михаил мишустин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874442321.jpg?1792512702
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. "Увеличилась посевная площадь для зернобобовых культур (в ДФО - ред.), и сегодня Дальний Восток уже не является тем регионом, куда нужно завозить для производства кормов эту продукцию, он сам себя обеспечит", - отметил он. Кроме того, по его словам, Дальний Восток показывает рост и в других отраслях экономики. Объем производства газа увеличился практически в два раза — с 22 до 40 миллиардов. Производство меди выросло в 9,5 раза, также отмечен рост производства золота. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, была предложена кандидатура Кожемяко. Работа Трутнева на посту вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО будет отмечена высокой государственной наградой, сообщили в понедельник в кабмине.
дальний восток
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, бизнес, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин
Сельское хозяйство, Бизнес, Дальний Восток, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин
19:11 20.10.2026
 
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО

Кожемяко: посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
"Увеличилась посевная площадь для зернобобовых культур (в ДФО - ред.), и сегодня Дальний Восток уже не является тем регионом, куда нужно завозить для производства кормов эту продукцию, он сам себя обеспечит", - отметил он.
Кроме того, по его словам, Дальний Восток показывает рост и в других отраслях экономики. Объем производства газа увеличился практически в два раза — с 22 до 40 миллиардов. Производство меди выросло в 9,5 раза, также отмечен рост производства золота.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, была предложена кандидатура Кожемяко.
Работа Трутнева на посту вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО будет отмечена высокой государственной наградой, сообщили в понедельник в кабмине.
 
Сельское хозяйствоБизнесДальний ВостокПриморьеОлег КожемякоВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала