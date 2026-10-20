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Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО

Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО - 20.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО

Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:11+0300

2026-10-20T19:11+0300

2026-10-20T19:11+0300

сельское хозяйство

бизнес

дальний восток

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. "Увеличилась посевная площадь для зернобобовых культур (в ДФО - ред.), и сегодня Дальний Восток уже не является тем регионом, куда нужно завозить для производства кормов эту продукцию, он сам себя обеспечит", - отметил он. Кроме того, по его словам, Дальний Восток показывает рост и в других отраслях экономики. Объем производства газа увеличился практически в два раза — с 22 до 40 миллиардов. Производство меди выросло в 9,5 раза, также отмечен рост производства золота. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, была предложена кандидатура Кожемяко. Работа Трутнева на посту вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО будет отмечена высокой государственной наградой, сообщили в понедельник в кабмине.

дальний восток

приморье

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сельское хозяйство, бизнес, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин