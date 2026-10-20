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Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО - 20.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО
Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:11+0300
2026-10-20T19:11+0300
2026-10-20T19:11+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
"Увеличилась посевная площадь для зернобобовых культур (в ДФО - ред.), и сегодня Дальний Восток уже не является тем регионом, куда нужно завозить для производства кормов эту продукцию, он сам себя обеспечит", - отметил он.
Кроме того, по его словам, Дальний Восток показывает рост и в других отраслях экономики. Объем производства газа увеличился практически в два раза — с 22 до 40 миллиардов. Производство меди выросло в 9,5 раза, также отмечен рост производства золота.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, была предложена кандидатура Кожемяко.
Работа Трутнева на посту вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО будет отмечена высокой государственной наградой, сообщили в понедельник в кабмине.
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сельское хозяйство, бизнес, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин
Сельское хозяйство, Бизнес, Дальний Восток, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Кожемяко заявил об увеличении посевной площади для зернобобовых в ДФО
Кожемяко: посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Посевная площадь для зернобобовых культур увеличилась на Дальнем Востоке, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чью кандидатуру предложили на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
"Увеличилась посевная площадь для зернобобовых культур (в ДФО - ред.), и сегодня Дальний Восток уже не является тем регионом, куда нужно завозить для производства кормов эту продукцию, он сам себя обеспечит", - отметил он.
Кроме того, по его словам, Дальний Восток показывает рост и в других отраслях экономики. Объем производства газа увеличился практически в два раза — с 22 до 40 миллиардов. Производство меди выросло в 9,5 раза, также отмечен рост производства золота.
В понедельник президент РФ Владимир Путин провел встречу с премьером РФ Михаилом Мишустиным, на которой премьер-министр представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, была предложена кандидатура Кожемяко.
Работа Трутнева на посту вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО будет отмечена высокой государственной наградой, сообщили в понедельник в кабмине.