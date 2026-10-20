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Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:29+0300
2026-10-20T18:52+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее никелевого предприятия Moa Nickel на Кубе, следует из пресс-релиза компании. "Лицензия разрешает продажу, транспортировку, экспорт, доставку и оплату топлива, мазута и серы для Moa Nickel, а также оказание всех сопутствующих услуг", - говорится в сообщении. Разрешение также распространяется на уполномоченного поставщика топлива компании, действующих от его имени лиц, включая банки и операторов судов, а также страховщиков и поставщиков сопутствующих услуг. Первую партию топлива компания рассчитывает отправить в четвертом квартале 2026 года. Полученная лицензия, как ожидается, позволит обеспечить предприятие необходимым топливом и подготовиться к возобновлению производства, однако для непосредственного запуска добычи и переработки никеля потребуется еще одно разрешение американского минфина, добавили в компании. Sherritt International приостановила непосредственное участие в деятельности совместных предприятий на Кубе 7 мая после расширения американских санкций, а 22 июня остановила переработку металлов на своем заводе в канадской провинции Альберта. Куба в последние годы переживает тяжелый энергетический кризис из-за нехватки топлива и износа тепловых электростанций. В 2026 году ситуация обострилась после прекращения поставок венесуэльской нефти и решения США предусмотреть дополнительные пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. В конце марта на Кубу прибыл российский танкер со 100 тысячами тонн нефти.
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нефть, куба, сша, минфин сша
Нефть, КУБА, США, Минфин США
18:29 20.10.2026 (обновлено: 18:52 20.10.2026)
 
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе

Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе

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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее никелевого предприятия Moa Nickel на Кубе, следует из пресс-релиза компании.
"Лицензия разрешает продажу, транспортировку, экспорт, доставку и оплату топлива, мазута и серы для Moa Nickel, а также оказание всех сопутствующих услуг", - говорится в сообщении.
Разрешение также распространяется на уполномоченного поставщика топлива компании, действующих от его имени лиц, включая банки и операторов судов, а также страховщиков и поставщиков сопутствующих услуг. Первую партию топлива компания рассчитывает отправить в четвертом квартале 2026 года.
Полученная лицензия, как ожидается, позволит обеспечить предприятие необходимым топливом и подготовиться к возобновлению производства, однако для непосредственного запуска добычи и переработки никеля потребуется еще одно разрешение американского минфина, добавили в компании.
Sherritt International приостановила непосредственное участие в деятельности совместных предприятий на Кубе 7 мая после расширения американских санкций, а 22 июня остановила переработку металлов на своем заводе в канадской провинции Альберта.
Куба в последние годы переживает тяжелый энергетический кризис из-за нехватки топлива и износа тепловых электростанций. В 2026 году ситуация обострилась после прекращения поставок венесуэльской нефти и решения США предусмотреть дополнительные пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. В конце марта на Кубу прибыл российский танкер со 100 тысячами тонн нефти.
 
НефтьКУБАСШАМинфин США
 
 
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