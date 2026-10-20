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Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе - 20.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:29+0300
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ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее никелевого предприятия Moa Nickel на Кубе, следует из пресс-релиза компании. "Лицензия разрешает продажу, транспортировку, экспорт, доставку и оплату топлива, мазута и серы для Moa Nickel, а также оказание всех сопутствующих услуг", - говорится в сообщении. Разрешение также распространяется на уполномоченного поставщика топлива компании, действующих от его имени лиц, включая банки и операторов судов, а также страховщиков и поставщиков сопутствующих услуг. Первую партию топлива компания рассчитывает отправить в четвертом квартале 2026 года. Полученная лицензия, как ожидается, позволит обеспечить предприятие необходимым топливом и подготовиться к возобновлению производства, однако для непосредственного запуска добычи и переработки никеля потребуется еще одно разрешение американского минфина, добавили в компании. Sherritt International приостановила непосредственное участие в деятельности совместных предприятий на Кубе 7 мая после расширения американских санкций, а 22 июня остановила переработку металлов на своем заводе в канадской провинции Альберта. Куба в последние годы переживает тяжелый энергетический кризис из-за нехватки топлива и износа тепловых электростанций. В 2026 году ситуация обострилась после прекращения поставок венесуэльской нефти и решения США предусмотреть дополнительные пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. В конце марта на Кубу прибыл российский танкер со 100 тысячами тонн нефти.
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нефть, куба, сша, минфин сша
Нефть, КУБА, США, Минфин США
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
Минфин США выдал канадской Sherritt лицензию на закупку топлива на Кубе
ВАШИНГТОН, 20 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США выдало канадской горнодобывающей компании Sherritt International лицензию на закупку и поставку топлива, мазута и серы для ее никелевого предприятия Moa Nickel на Кубе, следует из пресс-релиза компании.
"Лицензия разрешает продажу, транспортировку, экспорт, доставку и оплату топлива, мазута и серы для Moa Nickel, а также оказание всех сопутствующих услуг", - говорится в сообщении.
Разрешение также распространяется на уполномоченного поставщика топлива компании, действующих от его имени лиц, включая банки и операторов судов, а также страховщиков и поставщиков сопутствующих услуг. Первую партию топлива компания рассчитывает отправить в четвертом квартале 2026 года.
Полученная лицензия, как ожидается, позволит обеспечить предприятие необходимым топливом и подготовиться к возобновлению производства, однако для непосредственного запуска добычи и переработки никеля потребуется еще одно разрешение американского минфина, добавили в компании.
Sherritt International приостановила непосредственное участие в деятельности совместных предприятий на Кубе 7 мая после расширения американских санкций, а 22 июня остановила переработку металлов на своем заводе в канадской провинции Альберта.
Куба в последние годы переживает тяжелый энергетический кризис из-за нехватки топлива и износа тепловых электростанций. В 2026 году ситуация обострилась после прекращения поставок венесуэльской нефти и решения США предусмотреть дополнительные пошлины на товары из стран, снабжающих остров нефтью. В конце марта на Кубу прибыл российский танкер со 100 тысячами тонн нефти.