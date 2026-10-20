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В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года - 20.10.2026, ПРАЙМ
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В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года
В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года - 20.10.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года
Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК, основные меры поддержки сохранены, сообщила глава... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:59+0300
2026-10-20T17:59+0300
россия
финансы
оксана лут
минсельхоз
госдума
росагролизинг
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК, основные меры поддержки сохранены, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "В рамках формирования федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию мероприятий наших четырех программ… предусмотрено порядка 1,3 триллиона рублей. Из них в 2027 году - 430 миллиардов, в 2028 – 440 миллиардов, в 2029 – свыше 422 миллиардов. Основные меры поддержки сохранены", - сказала она. Лут уточнила, что главными мерами поддержки являются льготное кредитование, экспортное льготное кредитование, субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, субсидии на развитие виноградарства и виноделия, субсидии акционерного общества "Росагролизинг", субсидирование проведения государственных закупочных интервенций и их реализацию. Также предусмотрена объединенная субсидия. Кроме того, министр отметила, что особое внимание уделено национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". По сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%.
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россия, финансы, оксана лут, минсельхоз, госдума, росагролизинг
РОССИЯ, Финансы, Оксана Лут, Минсельхоз, Госдума, Росагролизинг
17:59 20.10.2026
 
В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года

Глава Минсельхоза Лут: проект бюджета предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК, основные меры поддержки сохранены, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"В рамках формирования федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию мероприятий наших четырех программ… предусмотрено порядка 1,3 триллиона рублей. Из них в 2027 году - 430 миллиардов, в 2028 – 440 миллиардов, в 2029 – свыше 422 миллиардов. Основные меры поддержки сохранены", - сказала она.
Лут уточнила, что главными мерами поддержки являются льготное кредитование, экспортное льготное кредитование, субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, субсидии на развитие виноградарства и виноделия, субсидии акционерного общества "Росагролизинг", субсидирование проведения государственных закупочных интервенций и их реализацию. Также предусмотрена объединенная субсидия.
Кроме того, министр отметила, что особое внимание уделено национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". По сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%.
 
РОССИЯФинансыОксана ЛутМинсельхозГосдумаРосагролизинг
 
 
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