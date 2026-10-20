https://1prime.ru/20261020/minselhoz-874439156.html

В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года

В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года - 20.10.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе рассказали о проекте бюджета на ближайшие три года

Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК, основные меры поддержки сохранены, сообщила глава... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:59+0300

2026-10-20T17:59+0300

2026-10-20T17:59+0300

россия

финансы

оксана лут

минсельхоз

госдума

росагролизинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874439156.jpg?1792508340

МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает 1,3 миллиарда рублей на развитие АПК, основные меры поддержки сохранены, сообщила глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "В рамках формирования федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию мероприятий наших четырех программ… предусмотрено порядка 1,3 триллиона рублей. Из них в 2027 году - 430 миллиардов, в 2028 – 440 миллиардов, в 2029 – свыше 422 миллиардов. Основные меры поддержки сохранены", - сказала она. Лут уточнила, что главными мерами поддержки являются льготное кредитование, экспортное льготное кредитование, субсидии на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, субсидии на развитие виноградарства и виноделия, субсидии акционерного общества "Росагролизинг", субсидирование проведения государственных закупочных интервенций и их реализацию. Также предусмотрена объединенная субсидия. Кроме того, министр отметила, что особое внимание уделено национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". По сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, оксана лут, минсельхоз, госдума, росагролизинг