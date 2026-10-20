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Цена нефти марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель - 20.10.2026, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель
Мировые цены на нефть растут более чем на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 20 мая поднялась выше 111 долларов, следует из данных... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T11:40+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 20 мая поднялась выше 111 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,41% относительно предыдущего закрытия - до 111,1 доллара за баррель. Показатель впервые с 20 мая превышает отметку в 111 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,47% - до 99,99 доллара за баррель.
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нефть, торги
Цена нефти марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 111 долларов впервые с 20 мая
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% во вторник, а стоимость одного барреля марки Brent впервые с 20 мая поднялась выше 111 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.31 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,41% относительно предыдущего закрытия - до 111,1 доллара за баррель. Показатель впервые с 20 мая превышает отметку в 111 долларов.
Ноябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 1,47% - до 99,99 доллара за баррель.