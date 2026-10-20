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Мировые цены на нефть перешли к снижению почти на 3%

Мировые цены на нефть перешли к снижению почти на 3% - 20.10.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть перешли к снижению почти на 3%

Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению почти на 3%, следует из данных торгов. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T18:04+0300

2026-10-20T18:04+0300

2026-10-20T18:04+0300

нефть

ближний восток

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению почти на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.52 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,78% относительно предыдущего закрытия - до 106,5 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на WTI - на 2,82%, до 95,76 доллара. Днем обе марки дорожали, а стоимость Brent впервые с 20 мая превышала 112 долларов. Аналитики отмечают, что рост в первой половине дня обусловлен сохраняющейся угрозой перебоев поставок сырья с Ближнего Востока в условиях отсутствия новостей по урегулированию конфликта в регионе. "В условиях практически полного отсутствия дипломатических усилий и появления новых факторов эскалации риски перебоев с поставками могут оставаться главной причиной беспокойства, перевешивая оптимизм, который мог бы возникнуть в результате любых временных мер, направленных на снижение цен", - цитирует газета Wall Street Journal аналитика XS.com Самера Хасна (Samer Hasn).

ближний восток

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нефть, ближний восток