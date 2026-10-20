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Одиннадцать областей Украины частично остались без электроснабжения

Одиннадцать областей Украины частично остались без электроснабжения - 20.10.2026, ПРАЙМ

Одиннадцать областей Украины частично остались без электроснабжения

Одиннадцать областей на Украине частично остались без электроснабжения из-за повреждения энергообъектов, сообщили в украинской национальной энергетической... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T11:58+0300

2026-10-20T11:58+0300

2026-10-20T11:58+0300

украина

запорожская область

укрэнерго

всу

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Одиннадцать областей на Украине частично остались без электроснабжения из-за повреждения энергообъектов, сообщили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть новые обесточивания в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях ДНР и Запорожской области. В компании отметили, что это связано с повреждением энергообъектов. По данным "Укрэнерго", до конца дня в ряде регионов будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В сообщении говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично остались без электроснабжения девять населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях.

украина

запорожская область

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украина, запорожская область, укрэнерго, всу