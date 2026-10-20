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В ООН назвали страны Азии и Восточной Африки наиболее уязвимыми

В ООН назвали страны Азии и Восточной Африки наиболее уязвимыми - 20.10.2026, ПРАЙМ

В ООН назвали страны Азии и Восточной Африки наиболее уязвимыми

Страны Азии и Восточной Африки относятся к числу стран, наиболее уязвимых перед перебоями в поставках удобрений из-за ситуации с Ормузским проливом и ростом цен | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T07:30+0300

2026-10-20T07:30+0300

2026-10-20T07:30+0300

мировая экономика

персидский залив

африка

кения

фао

оон

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РИМ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны Азии и Восточной Африки относятся к числу стран, наиболее уязвимых перед перебоями в поставках удобрений из-за ситуации с Ормузским проливом и ростом цен на них, заявил РИА Новости главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро. "Наиболее уязвимы страны, которые сочетают высокую зависимость от импорта удобрений и энергоносителей с ограниченными бюджетными возможностями, высокой зависимостью от импорта продовольствия или уже существующими проблемами с продовольственной безопасностью", - отметил он в интервью РИА Новости в преддверии Всемирного продовольственного форума. По словам Тореро, анализ ФАО указывает прежде всего на отдельные регионы Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки к югу от Сахары. Среди стран, существенно зависящих от поставок удобрений из региона Персидского залива, он назвал Бангладеш, Индию и Пакистан, а также Судан, Кению, Танзанию, Сомали и Мозамбик. "Бангладеш особенно сильно зависит от поставок из стран Персидского залива и при этом интенсивно использует удобрения. Кения получает из этого региона значительную долю удобрений и также сильно зависит от импорта продовольствия", - пояснил экономист. При этом степень уязвимости различается в зависимости от вида удобрений и способности конкретной страны найти альтернативных поставщиков и покрыть возросшие расходы на импорт. "Страны, которые импортируют относительно небольшие объемы удобрений непосредственно из стран Персидского залива, не защищены от последствий кризиса. Они по-прежнему подвержены влиянию более высоких международных цен на удобрения и энергоносители, а также роста расходов на фрахт и страхование", - заявил Тореро. В странах Африки к югу от Сахары, где многие фермеры и без того используют сравнительно небольшие объемы удобрений, даже умеренное повышение цен может привести к дальнейшему сокращению их применения и снижению урожайности, добавил он. Последствия могут затронуть и крупных сельскохозяйственных экспортеров. В частности, Бразилия закупает значительную долю удобрений в странах Персидского залива и использует их в больших объемах. Удорожание или сокращение доступности ресурсов может повлиять на рентабельность хозяйств и решения о производстве, что, в свою очередь, способно отразиться на международных рынках кукурузы, сои и сахара. По оценке Тореро, наиболее тяжелые последствия в разных регионах будут испытывать фермеры с ограниченными ресурсами и малообеспеченные домохозяйства, которые тратят значительную часть доходов на продовольствие и энергоносители. Странам с небольшими валютными резервами и ограниченными бюджетными возможностями может быть сложнее финансировать импорт удобрений и оказывать поддержку сельхозпроизводителям, что повышает риски для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности, заключил функционер ФАО.

персидский залив

африка

кения

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мировая экономика, персидский залив, африка, кения, фао, оон