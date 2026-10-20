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"Россети" утвердили планы финансового оздоровлению убыточных "дочек"
"Россети" утвердили планы финансового оздоровлению убыточных "дочек" - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Россети" утвердили планы финансового оздоровлению убыточных "дочек"
"Россети" утвердили планы финансового оздоровления всех убыточных дочерних компаний, кроме филиала в Хакасии, заявил глава компании Андрей Рюмин. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:32+0300
2026-10-20T15:32+0300
2026-10-20T15:33+0300
бизнес
россия
хакасия
андрей рюмин
россети
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СОЧИ, 20 окт — ПРАЙМ. "Россети" утвердили планы финансового оздоровления всех убыточных дочерних компаний, кроме филиала в Хакасии, заявил глава компании Андрей Рюмин. "Вместе с регионами мы активно занимаемся финансовым оздоровлением хронически убыточных филиалов. Мы по большинству регионов такие планы по финансовому оздоровлению в рамках регуляторного соглашения подписали... У нас на текущий момент остался только один регион, который не имеет такого плана. Это традиционно Республика Хакасия", - сказал он, выступая на Всероссийской тарифной конференции. Рюмин добавил, что вопросы с этими убыточными филиалами будут решены в течение года - трех лет, а там где более сложная ситуация - в течение четырех-пяти лет.
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бизнес, россия, хакасия, андрей рюмин, россети
Бизнес, РОССИЯ, ХАКАСИЯ, Андрей Рюмин, Россети
"Россети" утвердили планы финансового оздоровлению убыточных "дочек"
"Россети" утвердили планы финансового оздоровлению всех убыточных "дочек", кроме хакасской
СОЧИ, 20 окт — ПРАЙМ. "Россети" утвердили планы финансового оздоровления всех убыточных дочерних компаний, кроме филиала в Хакасии, заявил глава компании Андрей Рюмин.
"Вместе с регионами мы активно занимаемся финансовым оздоровлением хронически убыточных филиалов. Мы по большинству регионов такие планы по финансовому оздоровлению в рамках регуляторного соглашения подписали... У нас на текущий момент остался только один регион, который не имеет такого плана. Это традиционно Республика Хакасия", - сказал он, выступая на Всероссийской тарифной конференции.
Рюмин добавил, что вопросы с этими убыточными филиалами будут решены в течение года - трех лет, а там где более сложная ситуация - в течение четырех-пяти лет.