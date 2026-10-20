https://1prime.ru/20261020/rossija-874437066.html

АТОР: аннуляции туров из России во Францию на фоне протестов единичны

АТОР: аннуляции туров из России во Францию на фоне протестов единичны - 20.10.2026, ПРАЙМ

АТОР: аннуляции туров из России во Францию на фоне протестов единичны

Аннуляции туров из России во Францию на фоне протестов в стране единичные, большинство туристов отправляются в поездки в плановом режиме, туристические компании | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T16:49+0300

2026-10-20T16:49+0300

2026-10-20T17:14+0300

туризм

бизнес

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Аннуляции туров из России во Францию на фоне протестов в стране единичные, большинство туристов отправляются в поездки в плановом режиме, туристические компании также не фиксируют жалоб от путешественников, уже находящихся в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Протесты начались во Франции в середине сентября, когда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требующие улучшения состояния школ. Позднее к ним примкнули недовольные повышением цен в стране, а акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. По данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек. Французские правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. "В Париже сейчас все спокойно, сняты ограждения. Аннуляции единичные, абсолютное большинство туристов отправляются в поездки в плановом режиме. От клиентов, уже находящихся в стране, запросов и жалоб в связи с ситуацией не поступает", - цитирует АТОР туроператора "Русский Экспресс". По словам туроператора PAC Group, навигатор показывает обычные маршруты передвижения по дорогам и экскурсии состоятся по плану. "Что касается Лувра, который вчера был закрыт из-за блокировки входа протестующими студентами и профсоюзами, сегодня тоже закрыт, но уже по причине официального выходного. Далее в период до 1 ноября для посещения Лувра потребуется онлайн-бронирование даже для посетителей, которым положен бесплатный вход", - добавили в АТОР.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, франция, париж, атор, мвд