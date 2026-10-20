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Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85% - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%
Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85% - 20.10.2026, ПРАЙМ
Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%
Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%, стоит задача выйти на уровень 90-95% в ближайшие годы, сообщил вице-премьер РФ Александр | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:40+0300
2026-10-20T17:40+0300
россия
санкт-петербург
дальний восток
александр новак
силовые машины
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874438429.jpg?1792507246
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%, стоит задача выйти на уровень 90-95% в ближайшие годы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, где на площадке "Силовых машин" провел совещание по вопросам развития энергомашиностроения и новых технологий для энергетики России, а также осмотрел производственные цеха Ленинградского металлического завода, сообщило российское правительство. "Российские предприятия энергомашиностроения всегда славились своим собственным производством, и сейчас идет работа по импортозамещению отдельных элементов иностранного оборудования, созданию собственных газотурбинных установок большой и средней мощности. Если говорить об электроэнергетике, то уровень замещения находится на отметке 80–85%. Стоит задача выйти на 90-95% в ближайшие годы", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака. Правительство отмечает, что "Силовые машины" реализуют проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и лидерство российской энергетики, развивают инжиниринговые компетенции, осваивают технологии, не имеющие аналогов в России, для создания новейших образцов оборудования. На производстве компании серийно выпускаются турбины ГТЭ-170, на базе которых сегодня формируются новые генерирующие мощности для Московского региона, Дальнего Востока и Сибири. Предприятие выходит на завершающую стадию работы над головным образцом турбины ГТЭ-65 и уже приступило к эскизному проектированию новой турбины F-класса ГТЭ-300. "Силовые машины" готовы поставлять отрасли необходимые газотурбинные установки как для строительства новой генерации, так и для замены находящегося в эксплуатации импортного оборудования", - подчеркивает правительство. Среди направлений деятельности "Силовых машин" - разработка и изготовление первой российской тихоходной турбины 1255 МВт, на базе которой в начале 2026 года запущен новый энергоблок АЭС, и выпуск оборудования на суперсверхкритических параметрах пара (ССКП) для повышения эффективности угольной генерации России. Переход угольных электростанций на ССКП соответствует мировым тенденциям: технология позволяет поднять коэффициент полезного действия энергоблоков до 48% и снизить расход угля на 10-30%, добавляет кабмин.
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россия, санкт-петербург, дальний восток, александр новак, силовые машины
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дальний Восток, Александр Новак, Силовые машины
17:40 20.10.2026
 
Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%

Новак: импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Импортное оборудование в электроэнергетике в России замещено на 80-85%, стоит задача выйти на уровень 90-95% в ближайшие годы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург, где на площадке "Силовых машин" провел совещание по вопросам развития энергомашиностроения и новых технологий для энергетики России, а также осмотрел производственные цеха Ленинградского металлического завода, сообщило российское правительство.
"Российские предприятия энергомашиностроения всегда славились своим собственным производством, и сейчас идет работа по импортозамещению отдельных элементов иностранного оборудования, созданию собственных газотурбинных установок большой и средней мощности. Если говорить об электроэнергетике, то уровень замещения находится на отметке 80–85%. Стоит задача выйти на 90-95% в ближайшие годы", - приводятся в сообщении кабмина слова Новака.
Правительство отмечает, что "Силовые машины" реализуют проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и лидерство российской энергетики, развивают инжиниринговые компетенции, осваивают технологии, не имеющие аналогов в России, для создания новейших образцов оборудования.
На производстве компании серийно выпускаются турбины ГТЭ-170, на базе которых сегодня формируются новые генерирующие мощности для Московского региона, Дальнего Востока и Сибири. Предприятие выходит на завершающую стадию работы над головным образцом турбины ГТЭ-65 и уже приступило к эскизному проектированию новой турбины F-класса ГТЭ-300.
"Силовые машины" готовы поставлять отрасли необходимые газотурбинные установки как для строительства новой генерации, так и для замены находящегося в эксплуатации импортного оборудования", - подчеркивает правительство.
Среди направлений деятельности "Силовых машин" - разработка и изготовление первой российской тихоходной турбины 1255 МВт, на базе которой в начале 2026 года запущен новый энергоблок АЭС, и выпуск оборудования на суперсверхкритических параметрах пара (ССКП) для повышения эффективности угольной генерации России.
Переход угольных электростанций на ССКП соответствует мировым тенденциям: технология позволяет поднять коэффициент полезного действия энергоблоков до 48% и снизить расход угля на 10-30%, добавляет кабмин.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГДальний ВостокАлександр НовакСиловые машины
 
 
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