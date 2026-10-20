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Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения"

Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения" - 20.10.2026, ПРАЙМ

Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения"

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) "Цифровые решения", у которой регулятор | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T14:00+0300

2026-10-20T14:00+0300

2026-10-20T14:00+0300

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) "Цифровые решения", у которой регулятор в августе отозвал лицензию на осуществление банковских операций, говорится в материалах, изученных РИА Новости. "Удовлетворить заявление Центрального банка Российской Федерации. Ликвидировать ООО РНКО "Цифровые решения", - говорится в решении суда. Ликвидатором утвержден арбитражный управляющий Дмитрий Косякин из ассоциации "Дело". Банк России отозвал лицензию, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры. Также РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал ЦБ. В сообщении регулятора говорилось, что "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводили подозрительные операции клиентов, при этом "кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю". В августе в РНКО "Цифровые решения" была назначена временная администрация. Отмечалось, что по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе России.

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