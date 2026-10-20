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Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения"
Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения" - 20.10.2026, ПРАЙМ
Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) "Цифровые решения", у которой регулятор | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T14:00+0300
2026-10-20T14:00+0300
2026-10-20T14:00+0300
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) "Цифровые решения", у которой регулятор в августе отозвал лицензию на осуществление банковских операций, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
"Удовлетворить заявление Центрального банка Российской Федерации. Ликвидировать ООО РНКО "Цифровые решения", - говорится в решении суда.
Ликвидатором утвержден арбитражный управляющий Дмитрий Косякин из ассоциации "Дело".
Банк России отозвал лицензию, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры.
Также РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал ЦБ.
В сообщении регулятора говорилось, что "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводили подозрительные операции клиентов, при этом "кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю".
В августе в РНКО "Цифровые решения" была назначена временная администрация. Отмечалось, что по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе России.
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банки, финансы, банк россии, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Банк России, центральные банки, Центральный банк
Суд по заявлению ЦБ ликвидировал РНКО "Цифровые решения"
Суд решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию "Цифровые решения"
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России решил ликвидировать расчетную небанковскую кредитную организацию (РНКО) "Цифровые решения", у которой регулятор в августе отозвал лицензию на осуществление банковских операций, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
"Удовлетворить заявление Центрального банка Российской Федерации. Ликвидировать ООО РНКО "Цифровые решения", - говорится в решении суда.
Ликвидатором утвержден арбитражный управляющий Дмитрий Косякин из ассоциации "Дело".
Банк России отозвал лицензию, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры.
Также РНКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал ЦБ.
В сообщении регулятора говорилось, что "Цифровые решения" на протяжении длительного времени проводили подозрительные операции клиентов, при этом "кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю".
В августе в РНКО "Цифровые решения" была назначена временная администрация. Отмечалось, что по величине активов кредитная организация занимала 288-е место в банковской системе России.