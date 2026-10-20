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Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь
Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь - 20.10.2026, ПРАЙМ
Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь
Новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке, сообщил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:40+0300
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2026-10-20T17:40+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке, сообщил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"Строительство новых верфей. Помимо завода "Звезда"… наши судостроительные компании будут строить еще одну крупную верфь непосредственно во Владивостоке", - сказал он на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Приморье, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь
Кожемяко: новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке, сообщил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"Строительство новых верфей. Помимо завода "Звезда"… наши судостроительные компании будут строить еще одну крупную верфь непосредственно во Владивостоке", - сказал он на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.