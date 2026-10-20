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Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь

Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь - 20.10.2026, ПРАЙМ

Во Владивостоке построят новую судостроительную верфь

Новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке, сообщил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:40+0300

2026-10-20T17:40+0300

2026-10-20T17:40+0300

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дальний восток

олег кожемяко

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михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Новую судостроительную верфь планируется построить во Владивостоке, сообщил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко. "Строительство новых верфей. Помимо завода "Звезда"… наши судостроительные компании будут строить еще одну крупную верфь непосредственно во Владивостоке", - сказал он на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.

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бизнес, россия, владивосток, приморье, дальний восток, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума