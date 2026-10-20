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Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей - 20.10.2026, ПРАЙМ
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Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей
Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
бизнес
германия
фрг
volkswagen
bild
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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА). "Автопроизводитель отзывает по всему миру почти 72 700 электромобилей. Причина: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию", - говорится в публикации. Под отзыв попали электромобили моделей ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, сошедшие с конвейера в период с 2022 по 2025 год, а также Cupra Born 2022-2024 годов выпуска. По информации регулятора, только на рынке Германии отзыву подлежат около 10 тысяч машин. По данным автопроизводителя, причиной дефекта стал производственный брак у поставщиков автокомпонентов. Владельцам дефектных электрокаров предписано временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов максимум до 80% до проведения диагностики в сервисных центрах. По заявлению КВА, к настоящему моменту сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало. Volkswagen объявил в конце сентября об отзыве по всему миру более 5 миллионов автомобилей из-за подверженного коррозии болта в механизме рулевого управления.
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бизнес, германия, фрг, volkswagen, bild
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Volkswagen, Bild
18:23 20.10.2026
 
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей

Bild: Volkswagen отзывает почти 73 тысячи электромобилей по всему миру

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БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА).
"Автопроизводитель отзывает по всему миру почти 72 700 электромобилей. Причина: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию", - говорится в публикации.
Под отзыв попали электромобили моделей ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, сошедшие с конвейера в период с 2022 по 2025 год, а также Cupra Born 2022-2024 годов выпуска. По информации регулятора, только на рынке Германии отзыву подлежат около 10 тысяч машин.
По данным автопроизводителя, причиной дефекта стал производственный брак у поставщиков автокомпонентов.
Владельцам дефектных электрокаров предписано временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов максимум до 80% до проведения диагностики в сервисных центрах. По заявлению КВА, к настоящему моменту сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Volkswagen объявил в конце сентября об отзыве по всему миру более 5 миллионов автомобилей из-за подверженного коррозии болта в механизме рулевого управления.
 
БизнесГЕРМАНИЯФРГVolkswagenBild
 
 
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