https://1prime.ru/20261020/volkswagen-874440152.html
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей - 20.10.2026, ПРАЙМ
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей
Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
2026-10-20T18:23+0300
бизнес
германия
фрг
volkswagen
bild
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874440152.jpg?1792509800
БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА).
"Автопроизводитель отзывает по всему миру почти 72 700 электромобилей. Причина: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию", - говорится в публикации.
Под отзыв попали электромобили моделей ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, сошедшие с конвейера в период с 2022 по 2025 год, а также Cupra Born 2022-2024 годов выпуска. По информации регулятора, только на рынке Германии отзыву подлежат около 10 тысяч машин.
По данным автопроизводителя, причиной дефекта стал производственный брак у поставщиков автокомпонентов.
Владельцам дефектных электрокаров предписано временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов максимум до 80% до проведения диагностики в сервисных центрах. По заявлению КВА, к настоящему моменту сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Volkswagen объявил в конце сентября об отзыве по всему миру более 5 миллионов автомобилей из-за подверженного коррозии болта в механизме рулевого управления.
германия
фрг
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, германия, фрг, volkswagen, bild
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Volkswagen, Bild
Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей
Bild: Volkswagen отзывает почти 73 тысячи электромобилей по всему миру
БЕРЛИН, 20 окт - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen отзывает по всему миру почти 73 тысячи электромобилей из-за дефекта аккумуляторных батарей, сообщает газета Bild со ссылкой на федеральное ведомство по автомобильному транспорту ФРГ (КВА).
"Автопроизводитель отзывает по всему миру почти 72 700 электромобилей. Причина: неисправные ячейки аккумулятора, которые в худшем случае могут привести к возгоранию", - говорится в публикации.
Под отзыв попали электромобили моделей ID.3, ID.4, ID.7 и ID. Buzz, сошедшие с конвейера в период с 2022 по 2025 год, а также Cupra Born 2022-2024 годов выпуска. По информации регулятора, только на рынке Германии отзыву подлежат около 10 тысяч машин.
По данным автопроизводителя, причиной дефекта стал производственный брак у поставщиков автокомпонентов.
Владельцам дефектных электрокаров предписано временно ограничить уровень зарядки аккумуляторов максимум до 80% до проведения диагностики в сервисных центрах. По заявлению КВА, к настоящему моменту сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Volkswagen объявил в конце сентября об отзыве по всему миру более 5 миллионов автомобилей из-за подверженного коррозии болта в механизме рулевого управления.