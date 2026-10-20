https://1prime.ru/20261020/vostok-874437754.html

Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года

Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года - 20.10.2026, ПРАЙМ

Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года

Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца этого года, заявил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного... | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T17:19+0300

2026-10-20T17:19+0300

2026-10-20T17:19+0300

дальний восток

приморье

арктика

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца этого года, заявил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко. "С учетом безопасности нашего региона... станций, которые сегодня строятся, они будут инициатором строительства, в первую очередь, Партизанской ГРЭС, и модернизации Приморской ГРЭС, и Артемовской ТЭЦ, и Владивостокской ТЭЦ-2. Это то, что сейчас уже на выходе. Мы будем получать новые объемы электроэнергии уже где-то с конца этого года, где-то - со следующего", - сказал Кожемяко на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.

дальний восток

приморье

арктика

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дальний восток, приморье, арктика, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума