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Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года
Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года - 20.10.2026, ПРАЙМ
Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года
Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца этого года, заявил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T17:19+0300
2026-10-20T17:19+0300
2026-10-20T17:19+0300
дальний восток
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михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца этого года, заявил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"С учетом безопасности нашего региона... станций, которые сегодня строятся, они будут инициатором строительства, в первую очередь, Партизанской ГРЭС, и модернизации Приморской ГРЭС, и Артемовской ТЭЦ, и Владивостокской ТЭЦ-2. Это то, что сейчас уже на выходе. Мы будем получать новые объемы электроэнергии уже где-то с конца этого года, где-то - со следующего", - сказал Кожемяко на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.
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дальний восток, приморье, арктика, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Дальний Восток, Приморье, АРКТИКА, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Дальний Восток может получать новые объемы электроэнергии с конца года
Кожемяко: Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца года
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Дальний Восток может начать получать новые объемы электроэнергии с конца этого года, заявил глава Приморья, кандидат на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Олег Кожемяко.
"С учетом безопасности нашего региона... станций, которые сегодня строятся, они будут инициатором строительства, в первую очередь, Партизанской ГРЭС, и модернизации Приморской ГРЭС, и Артемовской ТЭЦ, и Владивостокской ТЭЦ-2. Это то, что сейчас уже на выходе. Мы будем получать новые объемы электроэнергии уже где-то с конца этого года, где-то - со следующего", - сказал Кожемяко на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, которую занимал Юрий Трутнев, предложена кандидатура Кожемяко.