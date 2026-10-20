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"Яндекс" восстановил основные функции сервиса "Директ"
"Яндекс" восстановил основные функции сервиса "Директ" - 20.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" восстановил основные функции сервиса "Директ"
"Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ" после ограничений, заявили журналистам в компании. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T15:03+0300
2026-10-20T15:03+0300
2026-10-20T15:03+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ" после ограничений, заявили журналистам в компании. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться. "Инженеры "Яндекса" вернули доступ к ключевым возможностям сервиса для продвижения "Директ". Каждая рекламная кампания - это большой труд, точные расчеты и выверенные сроки. Наши команды работали круглосуточно, чтобы как можно скорее открыть все основные рабочие сценарии сервиса", - говорится в сообщении. Отмечается, что рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом. С 11 октября эти функции были технически ограничены из-за атак БПЛА на инфраструктуру "Яндекса".
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технологии, бизнес, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Бизнес, Рязанская область, Калуга, Яндекс
"Яндекс" восстановил основные функции сервиса "Директ"
"Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ" после ограничений
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. "Яндекс" восстановил основные функции рекламного сервиса "Директ" после ограничений, заявили журналистам в компании.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса
" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области
и в Калуге
. На этом фоне сервисы "Яндекса" стали работать со сбоями, включая такси, заказ еды, умные устройства и так далее. Позже компания сообщала, что работа сервисов начала восстанавливаться.
"Инженеры "Яндекса" вернули доступ к ключевым возможностям сервиса для продвижения "Директ". Каждая рекламная кампания - это большой труд, точные расчеты и выверенные сроки. Наши команды работали круглосуточно, чтобы как можно скорее открыть все основные рабочие сценарии сервиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рекламодатели снова могут создавать кампании и редактировать существующие, регистрировать новые аккаунты и изменять настройки пользователя, а также в полном объеме управлять счетом. С 11 октября эти функции были технически ограничены из-за атак БПЛА на инфраструктуру "Яндекса".