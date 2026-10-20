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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб - 20.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб

Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-20T19:15+0300

2026-10-20T19:15+0300

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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, закрыв торги на отметке 12,35 рубля.

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, валюта, курсы валют, торги