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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб - 20.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб
Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T19:15+0300
2026-10-20T19:15+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов вторника уменьшился до 12,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек, закрыв торги на отметке 12,35 рубля.
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Курс юаня на Мосбирже снизился до 12,35 руб
Курс юаня за день торгов на Мосбирже снизился на семь копеек, до 12,35 рубля