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Армения попросила ЕЭК признать барьером ограничения на импорт продукции
Армения попросила ЕЭК признать барьером ограничения на импорт продукции - 21.10.2026, ПРАЙМ
Армения попросила ЕЭК признать барьером ограничения на импорт продукции
Армения просит Евразийскую экономическую комиссию признать барьером введенные Россией ограничения на импорт армянской продукции, сообщил министр экономики... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:39+0300
2026-10-21T13:39+0300
2026-10-21T13:39+0300
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ЕРЕВАН, 21 окт – ПРАЙМ. Армения просит Евразийскую экономическую комиссию признать барьером введенные Россией ограничения на импорт армянской продукции, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.
Как сообщал он в июне, Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию.
"Мы считаем, что это чистый экономический спор между двумя странами. Мы именно так это позиционируем, и мы не согласны с мнением партнеров из Российской Федерации. Именно поэтому мы обратились в коллегию (ЕЭК – ред.), чтобы это было признано барьером", - заявил Папоян в парламенте.
По его мнению, подобный спор может возникнуть в любом экономическом союзе и в любой стране. "Страны всегда пытаются максимально защитить свои интересы или свои рынки, даже защитить внутри экономических союзов. Мы пошли по правовому пути. То есть мы обратились в комиссию, происходят определенные процессы", - заявил Папоян.
При этом он признал, что процедуры внутри ЕАЭС в плане признания барьеров очень сложны.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.
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РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Сергей Данкверт, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, ЕАЭС
Армения попросила ЕЭК признать барьером ограничения на импорт продукции
Армения попросила ЕЭК признать барьером ограничения на импорт армянской продукции
ЕРЕВАН, 21 окт – ПРАЙМ. Армения просит Евразийскую экономическую комиссию признать барьером введенные Россией ограничения на импорт армянской продукции, сообщил министр экономики республики Геворг Папоян.
Как сообщал он в июне, Армения обратилась в ЕЭК из-за проблем с экспортом армянской продукции в Россию.
"Мы считаем, что это чистый экономический спор между двумя странами. Мы именно так это позиционируем, и мы не согласны с мнением партнеров из Российской Федерации. Именно поэтому мы обратились в коллегию (ЕЭК – ред.), чтобы это было признано барьером", - заявил Папоян в парламенте.
По его мнению, подобный спор может возникнуть в любом экономическом союзе и в любой стране. "Страны всегда пытаются максимально защитить свои интересы или свои рынки, даже защитить внутри экономических союзов. Мы пошли по правовому пути. То есть мы обратились в комиссию, происходят определенные процессы", - заявил Папоян.
При этом он признал, что процедуры внутри ЕАЭС в плане признания барьеров очень сложны.
Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС. Как объяснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. Местные производители уже заявляют о крупных убытках.