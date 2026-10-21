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Бразилия за три квартала поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Бразилия за три квартала поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти
Бразилия за три квартала поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти - 21.10.2026, ПРАЙМ
Бразилия за три квартала поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти
Бразилия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T05:04+0300
2026-10-21T05:04+0300
нефть
китай
бразилия
кнр
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ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Бразилия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка нефти в Бразилии в январе-сентябре 2026 года обошлась Китаю в 29,33 миллиарда долларов, что на 71,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в Бразилии 33,22 миллиона тонн нефти на 17,11 миллиарда долларов. Россия, согласно данным главного таможенного управления КНР, за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
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нефть, китай, бразилия, кнр
Нефть, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, КНР
05:04 21.10.2026
 
Бразилия за три квартала поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти

Бразилия за три квартала 2026 года поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти

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ПЕКИН, 21 окт - ПРАЙМ. Бразилия за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 44,29 миллиона тонн нефти, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка нефти в Бразилии в январе-сентябре 2026 года обошлась Китаю в 29,33 миллиарда долларов, что на 71,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в Бразилии 33,22 миллиона тонн нефти на 17,11 миллиарда долларов.
Россия, согласно данным главного таможенного управления КНР, за первые три квартала 2026 года поставила Китаю 87,59 миллиона тонн нефти, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
 
НефтьКИТАЙБРАЗИЛИЯКНР
 
 
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