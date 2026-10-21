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В Британии одобрили разработку новых газовых скважин в Северном море - 21.10.2026, ПРАЙМ
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В Британии одобрили разработку новых газовых скважин в Северном море
В Британии одобрили разработку новых газовых скважин в Северном море - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Британии одобрили разработку новых газовых скважин в Северном море
Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море, сообщило ведомство. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T10:45+0300
2026-10-21T10:53+0300
газ
нефть
северное море
великобритания
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ЛОНДОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море, сообщило ведомство. "После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw", - заявила Фанбулле, ее слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства. Как говорится в релизе, решение по проекту Jackdaw позволит на пике эксплуатации месторождения увеличить добычу газа в королевстве на 6%. Фанбулле отметила, что реализация проекта не помешает Великобритании соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Министр финансов Британии Джон Хили также сообщил о создании фонда энергетического благосостояния, который будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики. Начальные инвестиции фонда составят более 2,6 миллиарда долларов. Реализация новых нефтегазовых проектов в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством лейбористов, которое установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.
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газ, нефть, северное море, великобритания
Газ, Нефть, Северное море, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:45 21.10.2026 (обновлено: 10:53 21.10.2026)
 
В Британии одобрили разработку новых газовых скважин в Северном море

Минэнерго Британии одобрило разработку новых газовых скважин в Северном море

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ЛОНДОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле одобрила разработку новых газовых скважин на месторождении Jackdaw в Северном море, сообщило ведомство.
"После тщательного рассмотрения всех значимых факторов я согласилась с тем, что регулятор может выдать разрешение на добычу газа на месторождении Jackdaw", - заявила Фанбулле, ее слова приводятся в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства.
Как говорится в релизе, решение по проекту Jackdaw позволит на пике эксплуатации месторождения увеличить добычу газа в королевстве на 6%.
Фанбулле отметила, что реализация проекта не помешает Великобритании соблюдать ограничения на выбросы парниковых газов и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Министр финансов Британии Джон Хили также сообщил о создании фонда энергетического благосостояния, который будет использовать налоговые поступления от добычи нефти и газа в Северном море для проектов в области зеленой энергетики. Начальные инвестиции фонда составят более 2,6 миллиарда долларов.
Реализация новых нефтегазовых проектов в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством лейбористов, которое установило запрет на выдачу новых лицензий на освоение месторождений нефти и газа.
 
ГазНефтьСеверное мореВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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