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В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света

В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света

Более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где обесточено почти две тысячи трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:57+0300

2026-10-21T13:57+0300

2026-10-21T13:57+0300

донецк

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ДОНЕЦК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где обесточено почти две тысячи трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В среду мэр сообщал, что все девять районов Донецка частично обесточены, идут восстановительные работы. "По уточненной информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", обесточено 1 890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

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донецк