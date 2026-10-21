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В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света
В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света - 21.10.2026, ПРАЙМ
В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света
Более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где обесточено почти две тысячи трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:57+0300
2026-10-21T13:57+0300
2026-10-21T13:57+0300
донецк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874470237.jpg?1792580278
ДОНЕЦК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где обесточено почти две тысячи трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В среду мэр сообщал, что все девять районов Донецка частично обесточены, идут восстановительные работы.
"По уточненной информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", обесточено 1 890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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донецк
В Донецке более 276 тысяч абонентов остались без света
Мэр Кулемзин: более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке
ДОНЕЦК, 21 окт – ПРАЙМ. Более 276 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Донецке, где обесточено почти две тысячи трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
В среду мэр сообщал, что все девять районов Донецка частично обесточены, идут восстановительные работы.
"По уточненной информации "Донецкэнерго" филиал АО "Юго-Западная ЭСК", обесточено 1 890 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 276 008 абонентов", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.