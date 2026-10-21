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Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР - 21.10.2026, ПРАЙМ
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:39+0300
2026-10-21T13:39+0300
россия
приморье
дальний восток
магаданская область
олег кожемяко
владимир путин
михаил мишустин
госдума
цод
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874468994.jpg?1792579180
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов. По словам Кожемяко, строительство крупного ЦОД под 150 мегаватт запланировано в Магаданской области, отдельные проекты есть, в частности, в Мурманской области, ЯНАО, Приморье и Хабаровском крае. "То есть это направление сейчас набирает обороты. Но, конечно, главная задача - это обеспечение доступной по стоимости электроэнергии. Поэтому они, конечно, будут строиться рядом с генерирующими мощностями. Мы со своей стороны кроме преференциальных режимов, которые предусмотрены в единой территории опережающего развития, предусмотрим для крупных ЦОДов те меры поддержки, которые позволят реализовать эти проекты", - сказал он в ходе пленарного заседания. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.
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россия, приморье, дальний восток, магаданская область, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума, цод
РОССИЯ, Приморье, Дальний Восток, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума, ЦОД
13:39 21.10.2026
 
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР

Кожемяко: меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в ЕТОР

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов.
По словам Кожемяко, строительство крупного ЦОД под 150 мегаватт запланировано в Магаданской области, отдельные проекты есть, в частности, в Мурманской области, ЯНАО, Приморье и Хабаровском крае.
"То есть это направление сейчас набирает обороты. Но, конечно, главная задача - это обеспечение доступной по стоимости электроэнергии. Поэтому они, конечно, будут строиться рядом с генерирующими мощностями. Мы со своей стороны кроме преференциальных режимов, которые предусмотрены в единой территории опережающего развития, предусмотрим для крупных ЦОДов те меры поддержки, которые позволят реализовать эти проекты", - сказал он в ходе пленарного заседания.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.
 
РОССИЯПриморьеДальний ВостокМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬОлег КожемякоВладимир ПутинМихаил МишустинГосдумаЦОД
 
 
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