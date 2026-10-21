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Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР

Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР - 21.10.2026, ПРАЙМ

Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР

Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:39+0300

2026-10-21T13:39+0300

2026-10-21T13:39+0300

россия

приморье

дальний восток

магаданская область

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

цод

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов. По словам Кожемяко, строительство крупного ЦОД под 150 мегаватт запланировано в Магаданской области, отдельные проекты есть, в частности, в Мурманской области, ЯНАО, Приморье и Хабаровском крае. "То есть это направление сейчас набирает обороты. Но, конечно, главная задача - это обеспечение доступной по стоимости электроэнергии. Поэтому они, конечно, будут строиться рядом с генерирующими мощностями. Мы со своей стороны кроме преференциальных режимов, которые предусмотрены в единой территории опережающего развития, предусмотрим для крупных ЦОДов те меры поддержки, которые позволят реализовать эти проекты", - сказал он в ходе пленарного заседания. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту. Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.

приморье

дальний восток

магаданская область

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россия, приморье, дальний восток, магаданская область, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума, цод