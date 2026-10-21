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Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР - 21.10.2026, ПРАЙМ
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:39+0300
2026-10-21T13:39+0300
2026-10-21T13:39+0300
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дальний восток
магаданская область
олег кожемяко
владимир путин
михаил мишустин
госдума
цод
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов.
По словам Кожемяко, строительство крупного ЦОД под 150 мегаватт запланировано в Магаданской области, отдельные проекты есть, в частности, в Мурманской области, ЯНАО, Приморье и Хабаровском крае.
"То есть это направление сейчас набирает обороты. Но, конечно, главная задача - это обеспечение доступной по стоимости электроэнергии. Поэтому они, конечно, будут строиться рядом с генерирующими мощностями. Мы со своей стороны кроме преференциальных режимов, которые предусмотрены в единой территории опережающего развития, предусмотрим для крупных ЦОДов те меры поддержки, которые позволят реализовать эти проекты", - сказал он в ходе пленарного заседания.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.
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россия, приморье, дальний восток, магаданская область, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума, цод
РОССИЯ, Приморье, Дальний Восток, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума, ЦОД
Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке предусмотрены в ЕТОР
Кожемяко: меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в ЕТОР
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Меры поддержки для крупных ЦОД на Дальнем Востоке будут предусмотрены в единой территории опережающего развития (ЕТОР), заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов.
По словам Кожемяко, строительство крупного ЦОД под 150 мегаватт запланировано в Магаданской области, отдельные проекты есть, в частности, в Мурманской области, ЯНАО, Приморье и Хабаровском крае.
"То есть это направление сейчас набирает обороты. Но, конечно, главная задача - это обеспечение доступной по стоимости электроэнергии. Поэтому они, конечно, будут строиться рядом с генерирующими мощностями. Мы со своей стороны кроме преференциальных режимов, которые предусмотрены в единой территории опережающего развития, предусмотрим для крупных ЦОДов те меры поддержки, которые позволят реализовать эти проекты", - сказал он в ходе пленарного заседания.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
Единая территория опережающего развития объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.