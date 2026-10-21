Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261021/evrosoyuz-874476989.html
"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления
"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления - 21.10.2026, ПРАЙМ
"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления
Как сообщает Euronews, страны Евросоюза могут попросить домохозяйства и бизнес сократить потребление энергии. Причина — война на Ближнем Востоке, которая... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T15:47+0300
2026-10-21T15:48+0300
экономика
нефть
мировая экономика
ближний восток
ормузский пролив
ирландия
ес
мэа
gas infrastructure europe
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщает Euronews, страны Евросоюза могут попросить домохозяйства и бизнес сократить потребление энергии. Причина — война на Ближнем Востоке, которая повышает цены и создает угрозу поставкам нефти и газа. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания.Министры энергетики ЕС обсудят возможные меры по снижению спроса на уровне всего союза на встрече 29 октября. Растут опасения, что перебои с поставками через Ормузский пролив могут затянуться на несколько месяцев. Предложение рассмотреть сокращение потребления поступило от Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.С момента начала войны США и Израиля против Ирана цены на бензин выросли на 140%, а нефть Brent в среду торговалась около 110 долларов за баррель. Даже если конфликт завершится, его влияние на нефтяные рынки может ощущаться месяцами, а на поставки газа — годами, предупреждает ирландское председательство. Операторы газоснабжения недавно предупредили, что блок может столкнуться с дефицитом газа в размере 12–15% от спроса, если зима окажется суровой. По данным Gas Infrastructure Europe, на 20 октября запасы заполнены на 74% — это самый низкий показатель с 2011 года.В документе Совета ЕС ставится вопрос:"Какие уроки извлечены из координации ЕС в реагировании на энергетические последствия конфликта на Ближнем Востоке, и как ЕС должен подготовиться к ситуации, при которой Ормузский пролив останется частично или полностью закрытым в ближайшие месяцы? Какие, если таковые будут, меры по сокращению спроса следует рассматривать на уровне ЕС?"Конкретных предложений по объемам сокращения документ не содержит, но создает основу для оценки готовности стран ЕС управлять потреблением. Официальные лица ЕС по-прежнему называют цены на энергоносители главным эффектом ближневосточного кризиса. Энергетический комиссар Дэн Йоргенсен уже во второй раз призвал столицы ЕС рассмотреть возможность сокращения спроса.Почти восемь месяцев после атак, приведших к закрытию Ормузского пролива (через него проходит 20% мирового нефтегазового транспорта), дизельное и авиационное топливо особенно уязвимы к росту цен и перебоям. Саудовская Аравия предложила дополнительные спотовые грузы нефти для Европы с конца октября по середину ноября. G7 под давлением Вашингтона согласовала выпуск большего объема экстренных запасов. Международное энергетическое агентство (IEA) заявило о готовности координировать дополнительные выбросы нефти из запасов стран-членов.Вскоре после начала войны МЭА объявило о 10-пунктовом плане по сокращению потребления нефти, включая "воскресенья без автомобилей", которые применялись во время кризиса 1970-х. Другие возможные шаги — от добровольных призывов к экономии до адресных ограничений для отдельных секторов.Любая инициатива на уровне всего ЕС поднимает вопросы о распределении бремени: должна ли промышленность сталкиваться с ограничениями и как защитить уязвимые домохозяйства, не подрывая конкурентоспособность блока. Главный вопрос для министров — координировать сокращение спроса на уровне ЕС или оставить это на усмотрение национальных правительств. Общий подход помог бы избежать конкуренции за дефицитные поставки, но страны ЕС имеют разный уровень нехватки газа, разные цены на электроэнергию и разные потребности промышленности. Предложение Еврокомиссии о совокупном спросе на энергию на уровне ЕС сейчас рассматривается столицами.
https://1prime.ru/20261021/vvp-874471002.html
ближний восток
ормузский пролив
ирландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_122:0:2789:2000_1920x0_80_0_0_5305588fd5be368bb24f2debd1aa37cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, ирландия, ес, мэа, gas infrastructure europe
Экономика, Нефть, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ИРЛАНДИЯ, ЕС, МЭА, Gas Infrastructure Europe
15:47 21.10.2026 (обновлено: 15:48 21.10.2026)
 
"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления

Euronews: ЕС обсудит сокращение энергопотребления из-за войны на Ближнем Востоке

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщает Euronews, страны Евросоюза могут попросить домохозяйства и бизнес сократить потребление энергии. Причина — война на Ближнем Востоке, которая повышает цены и создает угрозу поставкам нефти и газа. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания.
Министры энергетики ЕС обсудят возможные меры по снижению спроса на уровне всего союза на встрече 29 октября. Растут опасения, что перебои с поставками через Ормузский пролив могут затянуться на несколько месяцев. Предложение рассмотреть сокращение потребления поступило от Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.
С момента начала войны США и Израиля против Ирана цены на бензин выросли на 140%, а нефть Brent в среду торговалась около 110 долларов за баррель. Даже если конфликт завершится, его влияние на нефтяные рынки может ощущаться месяцами, а на поставки газа — годами, предупреждает ирландское председательство. Операторы газоснабжения недавно предупредили, что блок может столкнуться с дефицитом газа в размере 12–15% от спроса, если зима окажется суровой. По данным Gas Infrastructure Europe, на 20 октября запасы заполнены на 74% — это самый низкий показатель с 2011 года.
В документе Совета ЕС ставится вопрос:
"Какие уроки извлечены из координации ЕС в реагировании на энергетические последствия конфликта на Ближнем Востоке, и как ЕС должен подготовиться к ситуации, при которой Ормузский пролив останется частично или полностью закрытым в ближайшие месяцы? Какие, если таковые будут, меры по сокращению спроса следует рассматривать на уровне ЕС?"
Конкретных предложений по объемам сокращения документ не содержит, но создает основу для оценки готовности стран ЕС управлять потреблением. Официальные лица ЕС по-прежнему называют цены на энергоносители главным эффектом ближневосточного кризиса. Энергетический комиссар Дэн Йоргенсен уже во второй раз призвал столицы ЕС рассмотреть возможность сокращения спроса.
Почти восемь месяцев после атак, приведших к закрытию Ормузского пролива (через него проходит 20% мирового нефтегазового транспорта), дизельное и авиационное топливо особенно уязвимы к росту цен и перебоям. Саудовская Аравия предложила дополнительные спотовые грузы нефти для Европы с конца октября по середину ноября. G7 под давлением Вашингтона согласовала выпуск большего объема экстренных запасов. Международное энергетическое агентство (IEA) заявило о готовности координировать дополнительные выбросы нефти из запасов стран-членов.
Вскоре после начала войны МЭА объявило о 10-пунктовом плане по сокращению потребления нефти, включая "воскресенья без автомобилей", которые применялись во время кризиса 1970-х. Другие возможные шаги — от добровольных призывов к экономии до адресных ограничений для отдельных секторов.
Любая инициатива на уровне всего ЕС поднимает вопросы о распределении бремени: должна ли промышленность сталкиваться с ограничениями и как защитить уязвимые домохозяйства, не подрывая конкурентоспособность блока. Главный вопрос для министров — координировать сокращение спроса на уровне ЕС или оставить это на усмотрение национальных правительств. Общий подход помог бы избежать конкуренции за дефицитные поставки, но страны ЕС имеют разный уровень нехватки газа, разные цены на электроэнергию и разные потребности промышленности. Предложение Еврокомиссии о совокупном спросе на энергию на уровне ЕС сейчас рассматривается столицами.
Дефицит бюджета Евросоюза во II квартале составил 3,5% от ВВП
14:13
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливИРЛАНДИЯЕСМЭАGas Infrastructure Europe
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала