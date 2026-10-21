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"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления

"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления - 21.10.2026, ПРАЙМ

"Воскресенья без машин": ЕС обсуждает сокращение энергопотребления

Как сообщает Euronews, страны Евросоюза могут попросить домохозяйства и бизнес сократить потребление энергии. Причина — война на Ближнем Востоке, которая... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:47+0300

2026-10-21T15:48+0300

экономика

нефть

мировая экономика

ближний восток

ормузский пролив

ирландия

ес

мэа

gas infrastructure europe

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Как сообщает Euronews, страны Евросоюза могут попросить домохозяйства и бизнес сократить потребление энергии. Причина — война на Ближнем Востоке, которая повышает цены и создает угрозу поставкам нефти и газа. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания.Министры энергетики ЕС обсудят возможные меры по снижению спроса на уровне всего союза на встрече 29 октября. Растут опасения, что перебои с поставками через Ормузский пролив могут затянуться на несколько месяцев. Предложение рассмотреть сокращение потребления поступило от Ирландии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.С момента начала войны США и Израиля против Ирана цены на бензин выросли на 140%, а нефть Brent в среду торговалась около 110 долларов за баррель. Даже если конфликт завершится, его влияние на нефтяные рынки может ощущаться месяцами, а на поставки газа — годами, предупреждает ирландское председательство. Операторы газоснабжения недавно предупредили, что блок может столкнуться с дефицитом газа в размере 12–15% от спроса, если зима окажется суровой. По данным Gas Infrastructure Europe, на 20 октября запасы заполнены на 74% — это самый низкий показатель с 2011 года.В документе Совета ЕС ставится вопрос:"Какие уроки извлечены из координации ЕС в реагировании на энергетические последствия конфликта на Ближнем Востоке, и как ЕС должен подготовиться к ситуации, при которой Ормузский пролив останется частично или полностью закрытым в ближайшие месяцы? Какие, если таковые будут, меры по сокращению спроса следует рассматривать на уровне ЕС?"Конкретных предложений по объемам сокращения документ не содержит, но создает основу для оценки готовности стран ЕС управлять потреблением. Официальные лица ЕС по-прежнему называют цены на энергоносители главным эффектом ближневосточного кризиса. Энергетический комиссар Дэн Йоргенсен уже во второй раз призвал столицы ЕС рассмотреть возможность сокращения спроса.Почти восемь месяцев после атак, приведших к закрытию Ормузского пролива (через него проходит 20% мирового нефтегазового транспорта), дизельное и авиационное топливо особенно уязвимы к росту цен и перебоям. Саудовская Аравия предложила дополнительные спотовые грузы нефти для Европы с конца октября по середину ноября. G7 под давлением Вашингтона согласовала выпуск большего объема экстренных запасов. Международное энергетическое агентство (IEA) заявило о готовности координировать дополнительные выбросы нефти из запасов стран-членов.Вскоре после начала войны МЭА объявило о 10-пунктовом плане по сокращению потребления нефти, включая "воскресенья без автомобилей", которые применялись во время кризиса 1970-х. Другие возможные шаги — от добровольных призывов к экономии до адресных ограничений для отдельных секторов.Любая инициатива на уровне всего ЕС поднимает вопросы о распределении бремени: должна ли промышленность сталкиваться с ограничениями и как защитить уязвимые домохозяйства, не подрывая конкурентоспособность блока. Главный вопрос для министров — координировать сокращение спроса на уровне ЕС или оставить это на усмотрение национальных правительств. Общий подход помог бы избежать конкуренции за дефицитные поставки, но страны ЕС имеют разный уровень нехватки газа, разные цены на электроэнергию и разные потребности промышленности. Предложение Еврокомиссии о совокупном спросе на энергию на уровне ЕС сейчас рассматривается столицами.

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ближний восток

ормузский пролив

ирландия

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нефть, мировая экономика, ближний восток, ормузский пролив, ирландия, ес, мэа, gas infrastructure europe