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В Германии предложили возобновить импорт газа из России

В Германии предложили возобновить импорт газа из России - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Германии предложили возобновить импорт газа из России

Германии следует возобновить импорт газа из России, используя уцелевшую после терактов 2022 года нитку газопровода "Северный поток-2", считает глава Немецкого... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T05:16+0300

2026-10-21T05:16+0300

2026-10-21T05:16+0300

газ

сша

германия

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сеймур херш

дмитрий песков

джо байден

северный поток - 2

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Германии следует возобновить импорт газа из России, используя уцелевшую после терактов 2022 года нитку газопровода "Северный поток-2", считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. "Я считаю, что нужно немедленно сделать исключение из санкций и запустить имеющуюся нитку "Северного потока-2". Это можно сделать, нужна только лицензия", - сказал РИА Новости Нимайер. Политик отметил, что США в своих интересах пошли на договоренности с Россией по поставкам топлива, и нет причин для Германии не поступить аналогичным образом. "Это было бы моментальным решением наших проблем, и мы смогли бы вернуться к нормальным отношениям с Россией, по меньшей мере в энергетике. Но потом стоило бы снять санкции (с России – ред.) и во всех других сферах", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

сша

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газ, сша, германия, европа, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2