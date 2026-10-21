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В Госдуму внесут законопроект о Единой территории опережающего развития

В Госдуму внесут законопроект о Единой территории опережающего развития - 21.10.2026, ПРАЙМ

В Госдуму внесут законопроект о Единой территории опережающего развития

Законопроект о Единой территории опережающего развития (ТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил глава Приморья Олег | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:53+0300

2026-10-21T12:53+0300

2026-10-21T12:53+0300

россия

дальний восток

арктика

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Законопроект о Единой территории опережающего развития (ТОР) для Дальнего Востока и Арктики будет внесен в Госдуму в ближайшее время, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов. "В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о Единой ТОР… Среди ключевых норм – это льготы по налогам, федеральный налоговый вычет", - сказал он в ходе пленарного заседания. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России Владимира Путина, до этого он продолжает работу на прежнем посту.

дальний восток

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россия, дальний восток, арктика, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума