Названы страны с наивысшими темпами развития ИИ в Латинской Америке
ILIA: Чили, Бразилия и Уругвай возглавляют группу лидеров по развитию ИИ
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Чили, Бразилия и Уругвай являются странами с наивысшими темпами развития искусственного интеллекта в Латинской Америке и Карибском бассейне, согласно Индексу искусственного интеллекта (ILIA) 2026, представленному во вторник Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC).
Согласно рейтингу, Чили набрала 71,4 балла, Бразилия - 68,4, Уругвай - 67,0. За ними следуют Колумбия (56,8), Коста-Рика (56,0) и Аргентина (55,6).
"Страны, составляющие группу лидеров, значительно отличаются друг от друга по размерам, количеству населения, экономической структуре и масштабу рынка - это доказывает, что не существует единственной траектории для достижения высоких уровней развития ИИ", - сообщает ECLAC.
Отдельно авторы доклада указывают на огромный разрыв в компьютерных мощностях, необходимых для ИИ. Почти вся инфраструктура в регионе сосредоточена в Бразилии - 87,7% всех графических процессоров (вычислительных чипов, используемых для ИИ) и 92% мощностей для обработки данных в Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом страны за пределами региона – например Германия, Испания, Эстония, Португалия и Сингапур - в среднем располагают почти в 29 раз большим числом графических процессоров на миллион жителей: 244,7 против 8,5 в Латинской Америке.
Несмотря на меньшее количество вычислительных чипов, согласно докладу, "Латинская Америка и Карибский бассейн опережают группу сравнения (страны других регионов – ред.) по числу сертифицированных центров обработки данных на душу населения: в Латинской Америке располагается в среднем 0,92 центра на миллион жителей против 0,73 в странах за пределами региона".
Латинская Америка не производит собственные графические процессоры, поэтому развитие искусственного интеллекта в регионе полностью зависит от импорта. Основным поставщиком чипов выступает американская Nvidia, занимающая доминирующее положение на мировом рынке, а сами ускорители и серверы поступают в основном из США, Китая и с Тайваня. При этом регион обладает значительными преимуществами в энергетике: дешевая гидро- и солнечная энергия в Бразилии, Парагвае и Чили делает строительство дата-центров экономически выгодным. Однако в связи с дороговизной импорта оборудования построенные центры обработки данных зачастую остаются недозагруженными.