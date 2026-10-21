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Названы страны с наивысшими темпами развития ИИ в Латинской Америке

Названы страны с наивысшими темпами развития ИИ в Латинской Америке - 21.10.2026, ПРАЙМ

Названы страны с наивысшими темпами развития ИИ в Латинской Америке

Чили, Бразилия и Уругвай являются странами с наивысшими темпами развития искусственного интеллекта в Латинской Америке и Карибском бассейне, согласно Индексу... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:03+0300

2026-10-21T09:03+0300

2026-10-21T09:03+0300

мировая экономика

бразилия

латинская америка

чили

nvidia

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МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Чили, Бразилия и Уругвай являются странами с наивысшими темпами развития искусственного интеллекта в Латинской Америке и Карибском бассейне, согласно Индексу искусственного интеллекта (ILIA) 2026, представленному во вторник Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC). "В 2026 году Чили, Бразилия и Уругвай составили группу стран-лидеров, тогда как группа стран с менее интенсивным развитием оказалась шире и неоднороднее и возглавляется Колумбией, Коста-Рикой и Аргентиной", - говорится в документе. Согласно рейтингу, Чили набрала 71,4 балла, Бразилия - 68,4, Уругвай - 67,0. За ними следуют Колумбия (56,8), Коста-Рика (56,0) и Аргентина (55,6). "Страны, составляющие группу лидеров, значительно отличаются друг от друга по размерам, количеству населения, экономической структуре и масштабу рынка - это доказывает, что не существует единственной траектории для достижения высоких уровней развития ИИ", - сообщает ECLAC. Отдельно авторы доклада указывают на огромный разрыв в компьютерных мощностях, необходимых для ИИ. Почти вся инфраструктура в регионе сосредоточена в Бразилии - 87,7% всех графических процессоров (вычислительных чипов, используемых для ИИ) и 92% мощностей для обработки данных в Латинской Америке и Карибском бассейне. При этом страны за пределами региона – например Германия, Испания, Эстония, Португалия и Сингапур - в среднем располагают почти в 29 раз большим числом графических процессоров на миллион жителей: 244,7 против 8,5 в Латинской Америке. Несмотря на меньшее количество вычислительных чипов, согласно докладу, "Латинская Америка и Карибский бассейн опережают группу сравнения (страны других регионов – ред.) по числу сертифицированных центров обработки данных на душу населения: в Латинской Америке располагается в среднем 0,92 центра на миллион жителей против 0,73 в странах за пределами региона". Латинская Америка не производит собственные графические процессоры, поэтому развитие искусственного интеллекта в регионе полностью зависит от импорта. Основным поставщиком чипов выступает американская Nvidia, занимающая доминирующее положение на мировом рынке, а сами ускорители и серверы поступают в основном из США, Китая и с Тайваня. При этом регион обладает значительными преимуществами в энергетике: дешевая гидро- и солнечная энергия в Бразилии, Парагвае и Чили делает строительство дата-центров экономически выгодным. Однако в связи с дороговизной импорта оборудования построенные центры обработки данных зачастую остаются недозагруженными.

бразилия

латинская америка

чили

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, бразилия, латинская америка, чили, nvidia