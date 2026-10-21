https://1prime.ru/20261021/intervyu-874397646.html

Станислав Богданов: покупатели стали экономить не только деньги, но и время

Станислав Богданов: покупатели стали экономить не только деньги, но и время - 21.10.2026, ПРАЙМ

Станислав Богданов: покупатели стали экономить не только деньги, но и время

Кассы самообслуживания сегодня есть почти во всех магазинах крупных российских торговых сетей – они позволяют сократить покупателям время ожидания и решают... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T10:00+0300

2026-10-21T10:00+0300

2026-10-21T10:00+0300

интервью

бизнес

акорт

x5 retail group

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/13/874397431_0:77:1401:865_1920x0_80_0_0_3086527b4e252a2fdf10e43f196aafea.jpg

МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Кассы самообслуживания сегодня есть почти во всех магазинах крупных российских торговых сетей – они позволяют сократить покупателям время ожидания и решают проблему дефицита кадров в ритейле, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В интервью агентству "Прайм" он рассказал, какие продукты подешевели в России с начала года и почему россияне все чаще покупают готовую еду, как изменилась потребительская корзина, почему утилизовать продукты проще, чем отдать бесплатно и объяснил риски онлайн-торговли алкоголем. Беседовала Сабрина Холикова.— Станислав Алексеевич, какие главные вызовы сейчас стоят перед ритейлом?- Один из системных вызовов для отрасли - рост издержек по всей цепочке. Стоимость заемного финансирования снижается медленно, а удорожание строительства, аренды и коммунальных расходов продолжают давить на экономику торговых точек. В ответ на это этап быстрого расширения сменился управлением эффективностью: количественный рост магазинов уступает место качественному развитию.Кроме того, ритейл входит в число отраслей, которые сильнее всего ощущают нехватку персонала. Сети расширяют наем, масштабируют гибкую занятость, развивают инклюзивные программы, берут больше сотрудников старшего возраста и инвестируют в автоматизацию.Например, кассы самообслуживания стоят почти во всех крупных магазинах, а за год их число выросло больше чем на 20%. В ближайшие три года до 30% рабочих процессов в магазинах, на складах и в дарксторах может быть автоматизировано.Параллельно с этим обостряется конкуренция за ИТ-кадры. Крупные сети стали полноценными высокотехнологичными компаниями и борются за разработчиков наравне с ИТ-гигантами и финтехом. Для привлечения кадров сети развивают партнерства с ведущими техническими вузами, запуская собственные образовательные программы.— Как при этом удается сдерживать цены на продукты?- Помогают рыночные механизмы, конкуренция и социальная роль ритейла. Сети инвестируют часть маржи в сдерживание цен, хотя это и давит на рентабельность. За два года торговая наценка на базовые социально значимые продукты снизилась почти на 7 процентных пунктов: с 6,6% в сентябре 2024 года до минус 0,3% в сентябре 2026 года. При околонулевой наценке сеть не покрывает расходы на продажу такого товара. Это социальные инвестиции торговых сетей в доступные цены на основные продукты питания.— Какие продукты подешевели заметнее всего с начала года?- Куриные яйца, свинина, сливочное масло, рис, пшено и мука. Например, за январь-сентябрь минимальные розничные цены на яйца снизились на 18%, а самые доступные позиции свинины - на 19%. На динамику свинины повлияли рост производства и конкуренция, в частности, с курицей и индейкой. А на яйца торговые сети удерживают минимальную наценку и в отдельные периоды года продают их ниже закупочной стоимости.Сливочное масло подешевело на 14%, баранина - на 5%. Дешевеют и некоторые крупы: с начала года рис снизился в цене на 12%, пшено на 9%. В пределах 6% снизились цены на картофель и сезонные яблоки.— Какие категории, наоборот, дорожают? Почему?- Рост в отдельных категориях объясняется сезонностью либо коррекцией накопленных издержек. Овощи борщевого набора традиционно дорожают в переходный период между урожаями - но с августа, когда начинается массовое поступление отечественной моркови, свёклы и капусты, цены снижаются. Сезонная волатильность цен также влияет на сахар и крупы.В мясных категориях - это говядина и тушка цыпленка-бройлера - коррекция связана с ростом издержек производителей на корм, ветеринарию, энергетику, оборудование, логистику. Но розничные цены индексируются плавно, и сети поддерживают низкую стоимость базовых продуктов за счет собственной маржи.— Как изменилась за последнее время потребительская корзина россиян?- Базовая структура стабильна: мясо, рыба, овощи, молочка, бакалея, кондитерские изделия. Меняется то, как покупатели выбирают товары внутри привычных категорий. Помимо экономии бюджета растет запрос на экономию времени. Это драйвер роста спроса на готовую еду, которая остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ритейле: ее продажи в крупных федеральных сетях второй год подряд увеличиваются в среднем на 30%. Покупатель воспринимает готовую еду как способ сэкономить время и деньги, поскольку в пересчете на стоимость ингредиентов и затраты времени купить готовое блюдо зачастую выгоднее, чем готовить самому.Меняется и структура потребления внутри самих категорий: в рыбной категории, например, спрос смещается от целой тушки, требующей разделки и длительного приготовления, к филе, стейкам и полуфабрикатам. Кроме того, потребители стали чаще покупать ровно столько, сколько планируют съесть за один прием пищи, поэтому во многих категориях набирают долю упаковки меньшего формата.Еще одно устойчивое направление роста - продукты для здорового образа жизни, спрос на них за последний год вырос в среднем на 20%. Также мы видим рост потребительского интереса к необычным вкусам, например, продажи продуктов с азиатскими вкусами выросли за последний год на 10-40% в зависимости от категории. В ассортименте сетей появились сухарики со вкусом кимчи, семечки с азиатскими пряностями, пельмени с соусом том-ям, газировка с личи, холодный чай с манго.— Самая быстрорастущая категория в ритейле еще не выделена законодательно. Планируется ли изменение подходов к регулированию рынка готовой еды?- Государство уже обозначило намерение сформировать отдельные подходы к регулированию готовой еды. Речь идет не только об усилении контроля, но прежде всего о нормативном выделении этого сегмента и установлении единых правил для всей цепочки – от производства до доставки.В числе возможных изменений обсуждаются специальные санитарные требования к производственным площадкам и персоналу, температурным режимам и непрерывности холодовой цепи, упаковке, подтверждению сроков годности, управлению аллергенами, прослеживаемости продукции и условиям доставки.Сегодня значительная часть этих требований остается на стадии проектов. Важно, чтобы новое регулирование учитывало специфику промышленно произведенной готовой еды, не дублировало действующие техрегламенты и нормы для общепита, а ответственность распределялась соразмерно тому этапу цепочки, который каждый участник фактически контролирует.— Замечаете ли вы сдвиг в потребительских привычках россиян по выбору магазина?- Потребители чаще делают небольшие покупки рядом с домом, внимательнее оценивают соотношение цены и качества, активнее пользуются промо-акциями и программами лояльности.Сейчас выбор формата магазина определяют две вещи: удобство и контроль трат. Поэтому быстрее всего растут два типа форматов: "магазины у дома" и жесткие дискаунтеры. Дискаунтер при этом остается универсальным форматом, востребованным и в больших городах, и в населённых пунктах. Если раньше потребитель воспринимал его прежде всего как место низких цен, то сегодня выбирает за сочетание качества и выгоды. Этот формат также проще масштабировать.— Повлияла ли ситуация с топливом на ритейл?- Крупные сети опираются на собственную инфраструктуру - транспорт, распределительные центры, склады при магазинах - и оптимизируют маршрутизацию, чтобы логистическое плечо было максимально коротким. Сети плотно работают с поставщиками, помогая им снижать издержки. АКОРТ со своей стороны ведет работу с отраслевыми объединениями производителей, фермерами, Минпромторгом и Минсельхозом над оптимизацией логистических затрат для всех участников рынка.Для покупателя ситуация не меняет ни ассортимента, ни доступности товаров. В федеральных сетях достаточно продовольственных и непродовольственных товаров, стабильный ассортимент сохраняется во всех регионах.— Какую часть оборота сетей сегодня занимает онлайн-торговля?- В крупных торговых сетях на долю онлайн-канала приходится 5-10% от оборота, в среднем по рынку эта доля приближается к 7%, а в 2028 году с высокой вероятностью превысит 10%. Главные драйверы роста онлайн-формата - развитие экспресс-доставки, расширение географии и инфраструктуры дарксторов.Продовольственная онлайн-торговля остается самым динамичным направлением розницы, сохраняет двузначные темпы роста и в несколько раз опережает динамику оборота продуктового ритейла в целом. В среднем онлайн-продажи крупных торговых сетей за первое полугодие выросли более чем на 20%.— Какова позиция АКОРТ по вопросу легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией?- Мы твердо убеждены, что дистанционная торговля не должна распространяться на подакцизные товары с возрастными ограничениями - алкоголь и табак. С легализацией онлайн-продажи алкоголя связаны существенные социальные, правовые и экономические риски.Действующее регулирование продаж алкоголя содержит строгие возрастные ограничения, лицензирование, прослеживаемость, контроль оборота и хранения, фиксацию времени и места продажи продукции. Обеспечить все эти требования при дистанционной торговле будет затруднительно. Уровень контроля в онлайн-канале остается недостаточным, а нелегальная дистанционная продажа подакцизных товаров - один из самых значительных каналов оборота контрафакта.Магазин представляет собой публичное пространство, где есть кассир, касса, камера, чек и проводятся выездные контрольные закупки. Передача же товара на пороге квартиры скрыта от регулятора, единственной точкой контроля остается курьер, проверять которого будет сложно.Общий государственный вектор направлен на снижение доступности алкоголя: по данным Минздрава, его потребление в России за последние 7 лет сократилось более чем на 16%. Легализация онлайн-торговли способна свести на нет усилия государства по ограничению доступа несовершеннолетних и контролю за оборотом.— А эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина поддержите?- Мы видим здесь те же риски, что и в дистанционной продаже алкоголя в целом. Для производителей отечественного вина действуют меры господдержки: выставки и фестивали, создание питомников, льготные кредиты, региональные меры поддержки.Крупные торговые сети сегодня выступают одним из основных каналов поддержки отечественных виноделов. Российские тихие вина в зависимости от формата магазина занимают порядка 15-30% ассортимента категории, а доля отечественного игристого превышает 40%. Потребитель голосует рублём за российское вино, и представленность растет естественным образом.— Насколько распространена практика фудшеринга в российской рознице? Что мешает развитию этого направления?- Крупные ритейлеры занимаются этим не первый год в партнерстве с благотворительными фондами. По данным исследования фонда X5 “Выручаем” и школы “Сколково”, ежегодные потери продовольствия в России составляют 42 миллиона тонн, треть из них - в рознице и общепите. В свою очередь продовольственная помощь уязвимым группам населения требует около 1,2 миллиона тонн в год. То есть даже небольшая доля продуктов, направляемых на фудшеринг, способна полностью закрыть эту потребность.Дальнейшее развитие фудшеринга в России упирается прежде всего в налоговое регулирование. Продукты, переданные бесплатно, считаются реализованными, и на них начисляется НДС. При утилизации входящий налог компания возвращает. Получается, сетям дешевле вывезти продукты на полигон, чем отдать нуждающимся.Отмена этого ограничения даст эффект для социальной сферы, экологии и экономики. Потенциальная выгода государства только по программам рекультивации свалок - 2,62 миллиарда рублей. Эта задача включена в перечень поручений президента. X5 и "Магнит" участвуют в обсуждении изменений законодательных инициатив. Это касается как в целом задачи снижения пищевых отходов, так и передачи продуктов на благотворительность.— Вы говорили, что в продовольственном сегменте россияне чаще стали экономить. Видите такую тенденцию в непродовольственной рознице?- Российский покупатель в 2026 году подходит к выбору одежды рационально: одежду и обувь чаще берут по необходимости и рассчитывают носить ее не один сезон.Спонтанных покупок стало меньше. Спрос смещается к базовым моделям и универсальным вещам, которые не привязаны к сезонным трендам. Покупатель внимательно смотрит на состав, качество пошива и посадку, а требования к соотношению цены и качества выросли во всех ценовых сегментах - от масс-маркета до премиального.— Вырос ли спрос на товары отечественных брендов?- Да, и в продуктах, и в непродовольственном сегменте покупатель при прочих равных предпочитает российские бренды, особенно при выборе косметики, парфюмерии и одежды.Розничные компании со своей стороны создают для локальных производителей условия для роста. Например, Lamoda выделила отдельный раздел с российскими дизайнерами, снизила для них комиссию и предоставила дополнительные льготы.Продажи этих изделий, по данным компании, выросли на 73% за прошлый год. Сеть MAAG совместно со Школой дизайна ВШЭ проводит конкурс с грантовой поддержкой для начинающих дизайнеров, а также выпустила совместные коллекции с Оренбургской фабрикой пуховых платков и "Елецкими кружевами", интегрируя народные промыслы в современную моду.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акорт, x5 retail group, минпромторг