https://1prime.ru/20261021/kozhemjakoe-874466666.html
Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке
Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке
Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:56+0300
2026-10-21T12:56+0300
2026-10-21T12:56+0300
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михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность.
"С учетом задачи, поставленной президентом, закон (о единой ТОР) необходимо принять до 1 декабря, поэтому прошу парламент рассмотреть его в приоритетном порядке", - сказал Кожемяко.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.
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россия, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке
Кожемяко попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность.
"С учетом задачи, поставленной президентом, закон (о единой ТОР) необходимо принять до 1 декабря, поэтому прошу парламент рассмотреть его в приоритетном порядке", - сказал Кожемяко.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.