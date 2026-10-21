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Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке

Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко попросил ГД рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке

Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:56+0300

2026-10-21T12:56+0300

2026-10-21T12:56+0300

россия

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО, попросил депутатов Госдумы рассмотреть закон о единой ТОР в приоритетном порядке. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность. "С учетом задачи, поставленной президентом, закон (о единой ТОР) необходимо принять до 1 декабря, поэтому прошу парламент рассмотреть его в приоритетном порядке", - сказал Кожемяко. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту. Единая территория опережающего развития (ЕТОР) объединит и унифицирует все действующие преференциальные режимы макрорегионов. Разработка нового режима ведется по поручению президента России. Работа над концепцией шла почти год, новый режим заработает с 1 января 2027 года.

приморье

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россия, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума