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Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока

Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока

Необходимо уделять особое внимание авиационной доступности населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе продлевать программы субсидирования авиаперевозок и... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T14:46+0300

2026-10-21T14:46+0300

2026-10-21T14:46+0300

бизнес

россия

дальний восток

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание авиационной доступности населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе продлевать программы субсидирования авиаперевозок и строить новые самолеты, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В среду Кожемяко выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов, касающихся Дальнего Востока. "Необходимо также уделять особое внимание авиадоступности. Это касается продления программ субсидирования, строительства новых самолетов, модернизации аэропортовых комплексов, в том числе в малых городах, где сообщение является по сути единственной возможностью связать с внешним миром", - сказал он. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.

дальний восток

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бизнес, россия, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума