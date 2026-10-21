https://1prime.ru/20261021/kozhemjakoe-874473171.html
Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока
Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока
Необходимо уделять особое внимание авиационной доступности населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе продлевать программы субсидирования авиаперевозок и... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T14:46+0300
2026-10-21T14:46+0300
2026-10-21T14:46+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание авиационной доступности населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе продлевать программы субсидирования авиаперевозок и строить новые самолеты, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В среду Кожемяко выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов, касающихся Дальнего Востока.
"Необходимо также уделять особое внимание авиадоступности. Это касается продления программ субсидирования, строительства новых самолетов, модернизации аэропортовых комплексов, в том числе в малых городах, где сообщение является по сути единственной возможностью связать с внешним миром", - сказал он.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
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Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Кожемяко призвал развивать авиадоступность Дальнего Востока
Кожемяко: необходимо уделять особое внимание авиадоступности на Дальнем Востоке
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Необходимо уделять особое внимание авиационной доступности населенных пунктов Дальнего Востока, в том числе продлевать программы субсидирования авиаперевозок и строить новые самолеты, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура была предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В среду Кожемяко выступил на пленарном заседании Госдумы и ответил на вопросы депутатов, касающихся Дальнего Востока.
"Необходимо также уделять особое внимание авиадоступности. Это касается продления программ субсидирования, строительства новых самолетов, модернизации аэропортовых комплексов, в том числе в малых городах, где сообщение является по сути единственной возможностью связать с внешним миром", - сказал он.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.