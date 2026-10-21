https://1prime.ru/20261021/kozhemjakoe-874487151.html
Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО
Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО
Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура утверждена Госдумой на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:56+0300
2026-10-21T17:56+0300
2026-10-21T17:56+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура утверждена Госдумой на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, отметил консолидированную позицию депутатов Госдумы в вопросах дальнейшего развития дальневосточных и арктических территорий.
По словам Кожемяко, планка по развитию Дальнего Востока и Арктики задана высокая по всем направлениям, задача - сохранить и приумножить эти темпы.
"Консолидированная позиция депутатов Государственной думы позволяет думать, что и закон о едином ТОРе (единая территория опережающего развития - ред.), который нужен, будет принят, и ряд других законов, которые касаются развития Дальнего Востока и Арктики... будут тоже консолидированы, обсуждены с депутатами и приняты во благо жителей Дальнего Востока и Арктики", - сказал Кожемяко журналистам.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении Кожемяко на должность.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит работу на прежнем посту.
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россия, дальний восток, арктика, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО
Глава Приморья Кожемяко отметил консолидированную позицию депутатов Госдумы по ДФО
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура утверждена Госдумой на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, отметил консолидированную позицию депутатов Госдумы в вопросах дальнейшего развития дальневосточных и арктических территорий.
По словам Кожемяко, планка по развитию Дальнего Востока и Арктики задана высокая по всем направлениям, задача - сохранить и приумножить эти темпы.
"Консолидированная позиция депутатов Государственной думы позволяет думать, что и закон о едином ТОРе (единая территория опережающего развития - ред.), который нужен, будет принят, и ряд других законов, которые касаются развития Дальнего Востока и Арктики... будут тоже консолидированы, обсуждены с депутатами и приняты во благо жителей Дальнего Востока и Арктики", - сказал Кожемяко журналистам.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении Кожемяко на должность.
Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит работу на прежнем посту.