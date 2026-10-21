https://1prime.ru/20261021/kozhemjakoe-874487151.html

Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО

Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко отметил консолидированную позицию Госдумы по развитию ДФО

Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура утверждена Госдумой на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:56+0300

2026-10-21T17:56+0300

2026-10-21T17:56+0300

россия

дальний восток

арктика

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура утверждена Госдумой на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, отметил консолидированную позицию депутатов Госдумы в вопросах дальнейшего развития дальневосточных и арктических территорий. По словам Кожемяко, планка по развитию Дальнего Востока и Арктики задана высокая по всем направлениям, задача - сохранить и приумножить эти темпы. "Консолидированная позиция депутатов Государственной думы позволяет думать, что и закон о едином ТОРе (единая территория опережающего развития - ред.), который нужен, будет принят, и ряд других законов, которые касаются развития Дальнего Востока и Арктики... будут тоже консолидированы, обсуждены с депутатами и приняты во благо жителей Дальнего Востока и Арктики", - сказал Кожемяко журналистам. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения о кадровых перестановках в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об утверждении Кожемяко на должность. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать президентский указ, до этого он продолжит работу на прежнем посту.

дальний восток

арктика

приморье

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россия, дальний восток, арктика, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума