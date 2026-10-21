https://1prime.ru/20261021/kozhemyako--874485803.html

Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам

Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам - 21.10.2026, ПРАЙМ

Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам

Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T17:44+0300

2026-10-21T17:44+0300

2026-10-21T17:44+0300

приморье

дальний восток

арктика

олег кожемяко

госдума

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах. "Что касается проезда по регионам, конечно, я проеду, я не был в ваших регионах. У меня был опыт работы также на Крайнем Севере, поэтому мне немножко это знакомо, определенная специфика. Поэтому побудем на месте, поизучаем, посмотрим, как региональные власти работают, как муниципалитеты. Где-то что-то подскажем, где-то что-то учтем в работе", - сказал Кожемяко на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

приморье

дальний восток

арктика

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приморье, дальний восток, арктика, олег кожемяко, госдума