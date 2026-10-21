https://1prime.ru/20261021/kozhemyako--874485803.html
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам
Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:44+0300
2026-10-21T17:44+0300
2026-10-21T17:44+0300
приморье
дальний восток
арктика
олег кожемяко
госдума
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах. "Что касается проезда по регионам, конечно, я проеду, я не был в ваших регионах. У меня был опыт работы также на Крайнем Севере, поэтому мне немножко это знакомо, определенная специфика. Поэтому побудем на месте, поизучаем, посмотрим, как региональные власти работают, как муниципалитеты. Где-то что-то подскажем, где-то что-то учтем в работе", - сказал Кожемяко на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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приморье, дальний восток, арктика, олег кожемяко, госдума
Приморье, Дальний Восток, АРКТИКА, Олег Кожемяко, Госдума
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам
Кожемяко намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах
МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах.
"Что касается проезда по регионам, конечно, я проеду, я не был в ваших регионах. У меня был опыт работы также на Крайнем Севере, поэтому мне немножко это знакомо, определенная специфика. Поэтому побудем на месте, поизучаем, посмотрим, как региональные власти работают, как муниципалитеты. Где-то что-то подскажем, где-то что-то учтем в работе", - сказал Кожемяко на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.