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Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам - 21.10.2026, ПРАЙМ
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам
Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T17:44+0300
2026-10-21T17:44+0300
приморье
дальний восток
арктика
олег кожемяко
госдума
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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах. "Что касается проезда по регионам, конечно, я проеду, я не был в ваших регионах. У меня был опыт работы также на Крайнем Севере, поэтому мне немножко это знакомо, определенная специфика. Поэтому побудем на месте, поизучаем, посмотрим, как региональные власти работают, как муниципалитеты. Где-то что-то подскажем, где-то что-то учтем в работе", - сказал Кожемяко на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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приморье, дальний восток, арктика, олег кожемяко, госдума
Приморье, Дальний Восток, АРКТИКА, Олег Кожемяко, Госдума
17:44 21.10.2026
 
Кожемяко заявил, что намерен проехать по арктическим регионам

Кожемяко намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах

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МОСКВА, 20 окт – ПРАЙМ. Глава Приморья Олег Кожемяко, кандидатуру которого предложили на должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО, сообщил, что намерен проехать по арктическим регионам, чтобы изучить ситуацию на местах.
"Что касается проезда по регионам, конечно, я проеду, я не был в ваших регионах. У меня был опыт работы также на Крайнем Севере, поэтому мне немножко это знакомо, определенная специфика. Поэтому побудем на месте, поизучаем, посмотрим, как региональные власти работают, как муниципалитеты. Где-то что-то подскажем, где-то что-то учтем в работе", - сказал Кожемяко на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.
 
ПриморьеДальний ВостокАРКТИКАОлег КожемякоГосдума
 
 
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