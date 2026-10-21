Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/medvedev-874493426.html
Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев
Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России, отметив, что поддержка демографии -... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:24+0300
2026-10-21T20:31+0300
россия
финансы
единая россия
совбез
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874493426.jpg?1792603861
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России, отметив, что поддержка демографии - важнейшее направление народной программы партии. Медведев в среду обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом на 2027 год и последующий период 2028–2029 годов. "Одно из важнейших направлений народной программы - это демография и поддержка семей с детьми в ближайшие три года, на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей", - сказал он, уточнив, что сюда включены и единое пособие, и индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата. Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, единая россия, совбез, госдума
РОССИЯ, Финансы, Единая Россия, Совбез, Госдума
20:24 21.10.2026 (обновлено: 20:31 21.10.2026)
 
Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил о регулярных индексациях маткапитала в России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России, отметив, что поддержка демографии - важнейшее направление народной программы партии.
Медведев в среду обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом на 2027 год и последующий период 2028–2029 годов.
"Одно из важнейших направлений народной программы - это демография и поддержка семей с детьми в ближайшие три года, на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей", - сказал он, уточнив, что сюда включены и единое пособие, и индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата.
Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
 
РОССИЯФинансыЕдиная РоссияСовбезГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала