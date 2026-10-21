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Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев

Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев - 21.10.2026, ПРАЙМ

Материнский капитал в России регулярно индексируется, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России, отметив, что поддержка демографии -... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:24+0300

2026-10-21T20:24+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" заявил о регулярных индексациях материнского капитала в России, отметив, что поддержка демографии - важнейшее направление народной программы партии. Медведев в среду обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом на 2027 год и последующий период 2028–2029 годов. "Одно из важнейших направлений народной программы - это демография и поддержка семей с детьми в ближайшие три года, на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей", - сказал он, уточнив, что сюда включены и единое пособие, и индексация материнского капитала, которая проводится регулярно, и семейная налоговая выплата. Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.

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россия, финансы, единая россия, совбез, госдума