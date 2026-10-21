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Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям

Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям - 21.10.2026, ПРАЙМ

Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям

Финансирование программ помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по линии фонда "Круг добра" продолжится, заявил председатель партии "Единая Россия",... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:36+0300

2026-10-21T20:36+0300

2026-10-21T20:46+0300

финансы

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Финансирование программ помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по линии фонда "Круг добра" продолжится, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом России на предстоящие три года. Видео опубликовано в канале Медведева на платформе "Макс". Председатель "Единой России" перечислил основные направления предстоящей работы над бюджетом в Госдуме. "Продолжится и финансирование программ помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которые идут по линии фонда "Круг добра", - сказал Медведев. Фонд "Круг добра" был создан указом президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями. Его цель – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез, госдума