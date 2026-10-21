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Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям
Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям - 21.10.2026, ПРАЙМ
Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям
Финансирование программ помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по линии фонда "Круг добра" продолжится, заявил председатель партии "Единая Россия",... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:36+0300
2026-10-21T20:46+0300
финансы
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Финансирование программ помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по линии фонда "Круг добра" продолжится, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом России на предстоящие три года. Видео опубликовано в канале Медведева на платформе "Макс". Председатель "Единой России" перечислил основные направления предстоящей работы над бюджетом в Госдуме. "Продолжится и финансирование программ помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которые идут по линии фонда "Круг добра", - сказал Медведев. Фонд "Круг добра" был создан указом президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями. Его цель – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
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финансы, россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез, госдума
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез, Госдума
20:36 21.10.2026 (обновлено: 20:46 21.10.2026)
 
Медведев заявил о продолжении финансирования программ помощи детям

Медведев: финансирование программ помощи детям по линии фонда "Круг добра" продолжится

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Финансирование программ помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями по линии фонда "Круг добра" продолжится, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он сообщил, что обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом России на предстоящие три года. Видео опубликовано в канале Медведева на платформе "Макс".
Председатель "Единой России" перечислил основные направления предстоящей работы над бюджетом в Госдуме.
"Продолжится и финансирование программ помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которые идут по линии фонда "Круг добра", - сказал Медведев.
Фонд "Круг добра" был создан указом президента России для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями. Его цель – реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
 
ФинансыРОССИЯДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовбезГосдума
 
 
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