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Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами

Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами - 21.10.2026, ПРАЙМ

Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами

Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала создать справедливый международный механизм для бесперебойного снабжения детей качественными лекарствами. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T11:37+0300

2026-10-21T11:37+0300

2026-10-21T11:37+0300

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САМАРКАНД (Узбекистан), 21 окт - ПРАЙМ. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала создать справедливый международный механизм для бесперебойного снабжения детей качественными лекарствами. В Самарканде в среду открылся всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений". В течение двух дней в нем примут участие представителей более 100 стран, ООН и ВОЗ. "Давайте вместе создадим справедливый и устойчивый международный механизм, который обеспечит бесперебойное снабжение детей качественными лекарствами, устранив разрыв между развитыми и развивающимися странами", - сказала Мирзиеева на открытии саммита. Супруга президента Узбекистана отметила, что современные методы диагностики должны быть доступны сотрудникам первичной системы здравоохранения даже в самых отдаленных регионах. "По выводам экспертов, из-за резкого сокращения международной гуманитарной помощи к 2025 году смертность детей до пяти лет удвоится с начала этого века. Это очень серьезное предупреждение для человечества", - пояснила Мирзиеева. Она напомнила, что более 400 миллионов детей в мире до сих пор растут в условиях крайней нищеты, а около 1 миллиарда из них живут в странах с самым высоким риском изменения климата. "Как страна, пережившая трагедию Арала, мы хорошо знаем, какое тяжелое воздействие оказывает экологический кризис на здоровье и будущее детей", - отметила Мирзиеева. "Неслучайно саммит назван "Инвестиции в благополучие детей"... Без обеспечения благополучия детей невозможно достичь устойчивого развития. Для этого необходимы общая ответственность, активное сотрудничество и твердая политическая воля", - добавила первая леди Узбекистана.

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финансы, узбекистан, самарканд, оон, воз