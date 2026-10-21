Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/mirzieeva-874461695.html
Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами
Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами - 21.10.2026, ПРАЙМ
Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами
Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала создать справедливый международный механизм для бесперебойного снабжения детей качественными лекарствами. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T11:37+0300
2026-10-21T11:37+0300
финансы
узбекистан
самарканд
оон
воз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874461695.jpg?1792571848
САМАРКАНД (Узбекистан), 21 окт - ПРАЙМ. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала создать справедливый международный механизм для бесперебойного снабжения детей качественными лекарствами. В Самарканде в среду открылся всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений". В течение двух дней в нем примут участие представителей более 100 стран, ООН и ВОЗ. "Давайте вместе создадим справедливый и устойчивый международный механизм, который обеспечит бесперебойное снабжение детей качественными лекарствами, устранив разрыв между развитыми и развивающимися странами", - сказала Мирзиеева на открытии саммита. Супруга президента Узбекистана отметила, что современные методы диагностики должны быть доступны сотрудникам первичной системы здравоохранения даже в самых отдаленных регионах. "По выводам экспертов, из-за резкого сокращения международной гуманитарной помощи к 2025 году смертность детей до пяти лет удвоится с начала этого века. Это очень серьезное предупреждение для человечества", - пояснила Мирзиеева. Она напомнила, что более 400 миллионов детей в мире до сих пор растут в условиях крайней нищеты, а около 1 миллиарда из них живут в странах с самым высоким риском изменения климата. "Как страна, пережившая трагедию Арала, мы хорошо знаем, какое тяжелое воздействие оказывает экологический кризис на здоровье и будущее детей", - отметила Мирзиеева. "Неслучайно саммит назван "Инвестиции в благополучие детей"... Без обеспечения благополучия детей невозможно достичь устойчивого развития. Для этого необходимы общая ответственность, активное сотрудничество и твердая политическая воля", - добавила первая леди Узбекистана.
узбекистан
самарканд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, узбекистан, самарканд, оон, воз
Финансы, УЗБЕКИСТАН, Самарканд, ООН, ВОЗ
11:37 21.10.2026
 
Мирзиеева призвала создать механизм обеспечения детей лекарствами

Мирзиеева призвала создать механизм для бесперебойного снабжения детей лекарствами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
САМАРКАНД (Узбекистан), 21 окт - ПРАЙМ. Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала создать справедливый международный механизм для бесперебойного снабжения детей качественными лекарствами.
В Самарканде в среду открылся всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей: путь к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений". В течение двух дней в нем примут участие представителей более 100 стран, ООН и ВОЗ.
"Давайте вместе создадим справедливый и устойчивый международный механизм, который обеспечит бесперебойное снабжение детей качественными лекарствами, устранив разрыв между развитыми и развивающимися странами", - сказала Мирзиеева на открытии саммита.
Супруга президента Узбекистана отметила, что современные методы диагностики должны быть доступны сотрудникам первичной системы здравоохранения даже в самых отдаленных регионах.
"По выводам экспертов, из-за резкого сокращения международной гуманитарной помощи к 2025 году смертность детей до пяти лет удвоится с начала этого века. Это очень серьезное предупреждение для человечества", - пояснила Мирзиеева.
Она напомнила, что более 400 миллионов детей в мире до сих пор растут в условиях крайней нищеты, а около 1 миллиарда из них живут в странах с самым высоким риском изменения климата. "Как страна, пережившая трагедию Арала, мы хорошо знаем, какое тяжелое воздействие оказывает экологический кризис на здоровье и будущее детей", - отметила Мирзиеева.
"Неслучайно саммит назван "Инвестиции в благополучие детей"... Без обеспечения благополучия детей невозможно достичь устойчивого развития. Для этого необходимы общая ответственность, активное сотрудничество и твердая политическая воля", - добавила первая леди Узбекистана.
 
ФинансыУЗБЕКИСТАНСамаркандООНВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала