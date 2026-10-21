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МТК "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь
МТК "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь - 21.10.2026, ПРАЙМ
МТК "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь
Международный транспортный коридор "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:48+0300
2026-10-21T13:48+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Международный транспортный коридор "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов.
"Впервые задействовали мы МТК-1… В ближайшую очередь запустится МТК-2, международный транспортный коридор", - сказал Кожемяко.
Международный транспортный коридор "Приморье-2" соединяет провинцию Цзилинь в Китае с морскими портами Славянка, Зарубино и Посьет в Приморском крае.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России, до этого он продолжит работу на прежнем посту.
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МТК "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь
Кожемяко: международный транспортный коридор "Приморье-2" запустят в ближайшую очередь
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Международный транспортный коридор "Приморье-2" планируется запустить в ближайшую очередь, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов.
"Впервые задействовали мы МТК-1… В ближайшую очередь запустится МТК-2, международный транспортный коридор", - сказал Кожемяко.
Международный транспортный коридор "Приморье-2" соединяет провинцию Цзилинь в Китае с морскими портами Славянка, Зарубино и Посьет в Приморском крае.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента России, до этого он продолжит работу на прежнем посту.