https://1prime.ru/20261021/nikitin-874467610.html
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:15+0300
2026-10-21T13:15+0300
2026-10-21T13:15+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
михаил мишустин
виталий савельев
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874467610.jpg?1792577706
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов, сообщил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Первая линия ВСМ – это только начало. Президентом поставлена задача проработать пять проектов ВСМ. В перспективе сеть превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов", - сказал Никитин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, михаил мишустин, виталий савельев, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Виталий Савельев, Госдума
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов, сообщил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Первая линия ВСМ – это только начало. Президентом поставлена задача проработать пять проектов ВСМ. В перспективе сеть превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов", - сказал Никитин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.