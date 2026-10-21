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Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров - 21.10.2026, ПРАЙМ
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров
Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:15+0300
2026-10-21T13:15+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
михаил мишустин
виталий савельев
госдума
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов, сообщил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера. "Первая линия ВСМ – это только начало. Президентом поставлена задача проработать пять проектов ВСМ. В перспективе сеть превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов", - сказал Никитин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, михаил мишустин, виталий савельев, госдума
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Михаил Мишустин, Виталий Савельев, Госдума
13:15 21.10.2026
 
Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров

Никитин: сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Сеть ВСМ в России в перспективе превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов, сообщил в Госдуме министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера.
"Первая линия ВСМ – это только начало. Президентом поставлена задача проработать пять проектов ВСМ. В перспективе сеть превысит 4,5 тысячи километров, а для ее обслуживания потребуется поставка свыше 300 отечественных высокоскоростных поездов", - сказал Никитин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник направил на утверждение в Госдуму кандидатуры ряда новых вице-премьеров России и министра транспорта. В частности, Никитин предложен на должность вице-премьера, курирующего транспортную отрасль. Госдума в среду рассмотрит на пленарном заседании кандидатуры новых членов правительства.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал РИА Новости в июне 2025 года занимавший тогда пост вице-премьера РФ Виталий Савельев. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог из российской столицы в Екатеринбург через Нижний Новгород и Казань, а также в Адлер, Рязань и Минск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГМихаил МишустинВиталий СавельевГосдума
 
 
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