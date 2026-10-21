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Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США 22 октября

Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США 22 октября - 21.10.2026, ПРАЙМ

Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США 22 октября

Первый танкер с российским дизельным топливом в США на 40 тысяч тонн выйдет из порта в четверг, 22 октября, подписание контракта находится на завершающей... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T12:04+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — ПРАЙМ. Первый танкер с российским дизельным топливом в США на 40 тысяч тонн выйдет из порта в четверг, 22 октября, подписание контракта находится на завершающей стадии, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Первый танкер, планируется, выйдет из порта завтра — 22 числа", — ответил он на вопрос, когда планируется выход из порта первого танкера в рамках договоренности президентов России и США по дизельному топливу. Он уточнил, что танкер направится в Штаты."Конкретно этот танкер будет водоизмещением в 40 тысяч тонн. А следом пойдут следующие, безусловно, партии. Были договоренности между двумя лидерами. Мы будем потребности, какие есть у Соединенных Штатов Америки, в пределах наших возможностей удовлетворять… На завершающей стадии", — добавил Новак об объеме и текущей стадии подписания контрактов.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, но теперь этого запрета нет.Поставки дизельного топлива в другие страны, кроме США, будут зависеть от возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов, добавил вице-премьер. "Это будет зависеть от того, какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые есть в Соединенных Штатах Америки, обеспечить поставками. Я думаю, что получат дизель в том числе и другие страны", — ответил он на вопрос о поставках дизельного топлива в другие страны, помимо США.Новак также отметил, что Россия может восстановить полный объем экспорта дизельного топлива к концу года.

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россия, сша, украина, рязанская область, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз