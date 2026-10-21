https://1prime.ru/20261021/novak-874479461.html
Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США
Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США - 21.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США
Дизтопливо пойдет в США из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтийском море, заявил вице-премьер РФ... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T16:21+0300
2026-10-21T16:21+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дизтопливо пойдет в США из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтийском море, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в среду Новак сообщил журналистам, что Россия в четверг отправит первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива в США.
"Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика", - сказал вице-премьер в интервью ИС "Вести".
Новак добавил, что на внутренний рынок экспорт дизельного топлива никак не повлияет, поскольку туда поставляются только излишки.
"Для нас приоритет - обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо", - заключил вице-премьер.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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нефть, россия, сша, балтийское море, украина, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз, балтика
Нефть, РОССИЯ, США, Балтийское море, УКРАИНА, Александр Новак, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ, Балтика
Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США
Новак: дизтопливо пойдет в США из морских портов России, в первую очередь на Балтике
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дизтопливо пойдет в США из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтийском море, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее в среду Новак сообщил журналистам, что Россия в четверг отправит первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива в США.
"Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика", - сказал вице-премьер в интервью ИС "Вести".
Новак добавил, что на внутренний рынок экспорт дизельного топлива никак не повлияет, поскольку туда поставляются только излишки.
"Для нас приоритет - обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо", - заключил вице-премьер.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.