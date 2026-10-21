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Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США

Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США - 21.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал, откуда пойдет дизельное топливо в США

Дизтопливо пойдет в США из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтийском море, заявил вице-премьер РФ... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:21+0300

2026-10-21T16:21+0300

2026-10-21T16:21+0300

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россия

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александр новак

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владимир путин

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Дизтопливо пойдет в США из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтийском море, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее в среду Новак сообщил журналистам, что Россия в четверг отправит первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива в США. "Пойдет из наших морских портов, которые всегда обеспечивали экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Скорее всего, в первую очередь это будет Балтика", - сказал вице-премьер в интервью ИС "Вести". Новак добавил, что на внутренний рынок экспорт дизельного топлива никак не повлияет, поскольку туда поставляются только излишки. "Для нас приоритет - обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо", - заключил вице-премьер. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.

сша

балтийское море

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нефть, россия, сша, балтийское море, украина, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз, балтика