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Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%
Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10% - 21.10.2026, ПРАЙМ
Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%
Объемы строящегося на Дальнем Востоке жилья выросли с 1,7 до 4,7 миллиона квадратных метров за последние 10 лет и показывают ежегодный рост примерно в 10%,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T13:24+0300
2026-10-21T13:24+0300
2026-10-21T13:24+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объемы строящегося на Дальнем Востоке жилья выросли с 1,7 до 4,7 миллиона квадратных метров за последние 10 лет и показывают ежегодный рост примерно в 10%, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность.
"Мы с 1,7 миллиона за 10 лет увеличили объем строительства жилья в 3 раза. Сейчас мы строим 4,7 миллиона квадратных метров жилья. И могу сказать, что рост идет с каждым годом примерно на 10%", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Кожемяко добавил, что несмотря на определенные сложности, на Дальнем Востоке наблюдается динамичный рост объемов строительства жилья, и пообещал развивать те программы, которые будут способствовать возможности его приобретения.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.
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бизнес, недвижимость, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума
Бизнес, Недвижимость, Дальний Восток, Приморье, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума
Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%
Кожемяко: объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объемы строящегося на Дальнем Востоке жилья выросли с 1,7 до 4,7 миллиона квадратных метров за последние 10 лет и показывают ежегодный рост примерно в 10%, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО.
В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность.
"Мы с 1,7 миллиона за 10 лет увеличили объем строительства жилья в 3 раза. Сейчас мы строим 4,7 миллиона квадратных метров жилья. И могу сказать, что рост идет с каждым годом примерно на 10%", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Кожемяко добавил, что несмотря на определенные сложности, на Дальнем Востоке наблюдается динамичный рост объемов строительства жилья, и пообещал развивать те программы, которые будут способствовать возможности его приобретения.
В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.