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Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%

Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10% - 21.10.2026, ПРАЙМ

Объемы строительства жилья на Дальнем Востоке выросли за 10 лет на 10%

Объемы строящегося на Дальнем Востоке жилья выросли с 1,7 до 4,7 миллиона квадратных метров за последние 10 лет и показывают ежегодный рост примерно в 10%,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T13:24+0300

2026-10-21T13:24+0300

2026-10-21T13:24+0300

бизнес

недвижимость

дальний восток

приморье

олег кожемяко

владимир путин

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Объемы строящегося на Дальнем Востоке жилья выросли с 1,7 до 4,7 миллиона квадратных метров за последние 10 лет и показывают ежегодный рост примерно в 10%, заявил глава Приморья Олег Кожемяко, чья кандидатура предложена на должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. В среду Кожемяко выступает на пленарном заседании Госдумы и отвечает на вопросы депутатов об утверждении своей кандидатуры на должность. "Мы с 1,7 миллиона за 10 лет увеличили объем строительства жилья в 3 раза. Сейчас мы строим 4,7 миллиона квадратных метров жилья. И могу сказать, что рост идет с каждым годом примерно на 10%", - сказал он в ходе пленарного заседания. Кожемяко добавил, что несмотря на определенные сложности, на Дальнем Востоке наблюдается динамичный рост объемов строительства жилья, и пообещал развивать те программы, которые будут способствовать возможности его приобретения. В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, на которой тот представил предложения по кадровым перестановкам в правительстве. На должность вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО была предложена кандидатура Кожемяко. Финальной точкой в утверждении Кожемяко на новую должность должен стать указ президента, до этого он продолжит свою работу на прежнем посту.

дальний восток

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бизнес, недвижимость, дальний восток, приморье, олег кожемяко, владимир путин, михаил мишустин, госдума