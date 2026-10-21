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Обвиняемый по делу "Северных потоков" отказался давать устные показания

Обвиняемый по делу "Северных потоков" отказался давать устные показания - 21.10.2026, ПРАЙМ

Обвиняемый по делу "Северных потоков" отказался давать устные показания

Обвиняемый по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" Сергей Кузнецов отказался давать устные показания в суде Гамбурга, поскольку боится преследования | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T03:16+0300

2026-10-21T03:16+0300

2026-10-21T03:16+0300

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РИМ, 21 окт - ПРАЙМ. Обвиняемый по делу о терактах на газопроводах "Северный поток" Сергей Кузнецов отказался давать устные показания в суде Гамбурга, поскольку боится преследования за разглашение военной тайны, сообщил РИА Новости его итальянский адвокат Никола Канестрини. Высший земельный суд Гамбурга 14 октября завершил первое заседание по делу украинца Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток". Во время судебного заседания он отказался от дачи устных показаний. "Отказ от дачи показаний является правом каждого обвиняемого и не может трактоваться против него. В его случае молчание - это не только право, но и обязанность. Как военнослужащий, он перед своим государством несет обязательство хранить тайну по вопросам службы, и его нарушение является преступлением. Если бы он отвечал на вопросы по этим темам, то совершил бы преступление", - утверждает адвокат. При этом Канестрини считает, что отказ от показаний якобы дает защите основания просить суд прекратить разбирательство, поскольку не позволяет обвиняемому полноценно защищаться. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению властей Украины он вместе с другими военными разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении, в частности, в атаке на гражданские объекты. Суд по делу начался в Гамбурге 14 октября, в рамках процесса запланировано более 20 заседаний. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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общество , газ, германия, сша, италия, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2