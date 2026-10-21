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Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley

Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley

Паспорт гражданина России занял 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T16:12+0300

2026-10-21T16:12+0300

2026-10-21T16:14+0300

россия

паспорт

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Паспорт гражданина России занял 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners. В январе российский паспорт находился на 46-м месте в рейтинге. На данный момент по нему доступны 114 безвизовых направления. Лидером в рейтинге по-прежнему остается Сингапур, чьи граждане имеют безвизовый доступ в 193 страны. Вторую позицию разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с безвизовым въездом в 188 стран. Третье место занимает Швеция (187 стран). Далее идут сразу 11 стран, которым доступны 186 безвизовых направления: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания. Затем идут Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария - их граждане могут въехать в 185 стран без визы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, паспорт