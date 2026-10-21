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Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley
Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley
Паспорт гражданина России занял 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners. | 21.10.2026, ПРАЙМ
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россия
паспорт
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Паспорт гражданина России занял 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley &amp; Partners. В январе российский паспорт находился на 46-м месте в рейтинге. На данный момент по нему доступны 114 безвизовых направления. Лидером в рейтинге по-прежнему остается Сингапур, чьи граждане имеют безвизовый доступ в 193 страны. Вторую позицию разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с безвизовым въездом в 188 стран. Третье место занимает Швеция (187 стран). Далее идут сразу 11 стран, которым доступны 186 безвизовых направления: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания. Затем идут Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария - их граждане могут въехать в 185 стран без визы.
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россия, паспорт
РОССИЯ, паспорт
16:12 21.10.2026 (обновлено: 16:14 21.10.2026)
 
Россия заняла 50-е место в рейтинге "силы паспортов" Henley

Россия заняла 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево
Пассажир держит в руках паспорт гражданина РФ и билеты в международном аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Паспорт гражданина России занял 50-е место в мире в рейтинге силы паспортов Henley Passport Index, составленном консалтинговой компанией Henley & Partners.
В январе российский паспорт находился на 46-м месте в рейтинге. На данный момент по нему доступны 114 безвизовых направления.
Лидером в рейтинге по-прежнему остается Сингапур, чьи граждане имеют безвизовый доступ в 193 страны. Вторую позицию разделили Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с безвизовым въездом в 188 стран. Третье место занимает Швеция (187 стран).
Далее идут сразу 11 стран, которым доступны 186 безвизовых направления: Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Испания.
Затем идут Австрия, Греция, Мальта, Португалия и Швейцария - их граждане могут въехать в 185 стран без визы.
 
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