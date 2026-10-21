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Медведев рассказал о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам регионов - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Медведев рассказал о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам регионов
Медведев рассказал о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам регионов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Медведев рассказал о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам регионов
Перенос сроков выплат по бюджетным кредитам позволит российским регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления, заявил... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T20:33+0300
2026-10-21T20:34+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
федеральное собрание
совбез
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Перенос сроков выплат по бюджетным кредитам позволит российским регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Перенос выплат позволит регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления народной программы и национальных проектов", — сказал Медведев в ходе обсуждения проекта бюджета с представителями "Единой России", правительства и Федерального собрания, видео было опубликовано в его канале на платформе "Макс". По словам зампреда Совбеза РФ, соответствующий проект бюджета предусматривает выполнение решения президента Владимира Путина о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. Медведев отметил, что уже обсудил этот вопрос с губернаторами и полномочными представителями, в том числе в разрезе исполнения затрат на проведение специальной военной операции. Председатель "Единой России" добавил, что сейчас назрела мера по полному освобождению регионов от уплаты процентов, о чем они неоднократно просили. Это, по его словам, должно обеспечить приток дополнительных средств в региональные бюджеты. Медведев также попросил фракцию "Единой России" подготовить и обеспечить принятие постановлений Госдумы для четкого определения направлений финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая ситуации с перераспределением средств или образованием допдоходов.
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россия, финансы, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, федеральное собрание, совбез
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Федеральное собрание, Совбез
20:33 21.10.2026 (обновлено: 20:34 21.10.2026)
 
Медведев рассказал о переносе сроков выплат по бюджетным кредитам регионов

Медведев: отсрочка по кредитам позволит регионам направлять средства на приоритетные цели

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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Перенос сроков выплат по бюджетным кредитам позволит российским регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления, заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Перенос выплат позволит регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления народной программы и национальных проектов", — сказал Медведев в ходе обсуждения проекта бюджета с представителями "Единой России", правительства и Федерального собрания, видео было опубликовано в его канале на платформе "Макс".
По словам зампреда Совбеза РФ, соответствующий проект бюджета предусматривает выполнение решения президента Владимира Путина о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. Медведев отметил, что уже обсудил этот вопрос с губернаторами и полномочными представителями, в том числе в разрезе исполнения затрат на проведение специальной военной операции.
Председатель "Единой России" добавил, что сейчас назрела мера по полному освобождению регионов от уплаты процентов, о чем они неоднократно просили. Это, по его словам, должно обеспечить приток дополнительных средств в региональные бюджеты.
Медведев также попросил фракцию "Единой России" подготовить и обеспечить принятие постановлений Госдумы для четкого определения направлений финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая ситуации с перераспределением средств или образованием допдоходов.
 
РОССИЯФинансыДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияФедеральное собраниеСовбез
 
 
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