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Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg

Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ

Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg

Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T21:46+0300

2026-10-21T21:46+0300

2026-10-21T21:47+0300

технологии

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electronic arts

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании. "По словам источника, знакомого с планами компании, издатель видеоигр сократит около 400 рабочих мест, что составляет примерно 3% от общего числа сотрудников", - пишет Блумберг. Отмечается, что под сокращение попал также штат из примерно 50 человек из дочерней студии компании BioWare. В связи с этим, будет также прекращена разработка серии игр Mass Effect, которой занималось данное подразделение EA, указывается в тексте корпоративного письма на сайте компании. Руководство Electronic Arts в сообщении также указало, что компания собирается выпустить следующую часть игровой серии "Звездные войны", разрабатывает новую игру про Железного человека из франшизы комиксов Marvel, а также намерена создать новую часть шутера Battlefield. Компания Electronic Arts (EA) была основана в США в 1982 году, разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров. Компания является владельцем спортивных игр, в частности футбольной серии EA Sports FC и гоночных F1 и Need for Speed, симулятора жизни The Sims, шутера Battlefield, а также франшиз Mass Effect, Dragon Age и Dead Space.

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технологии, сша, electronic arts