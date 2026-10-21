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Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg
Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg - 21.10.2026, ПРАЙМ
Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg
Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T21:46+0300
2026-10-21T21:47+0300
технологии
сша
electronic arts
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874495367.jpg?1792608439
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании. "По словам источника, знакомого с планами компании, издатель видеоигр сократит около 400 рабочих мест, что составляет примерно 3% от общего числа сотрудников", - пишет Блумберг. Отмечается, что под сокращение попал также штат из примерно 50 человек из дочерней студии компании BioWare. В связи с этим, будет также прекращена разработка серии игр Mass Effect, которой занималось данное подразделение EA, указывается в тексте корпоративного письма на сайте компании. Руководство Electronic Arts в сообщении также указало, что компания собирается выпустить следующую часть игровой серии "Звездные войны", разрабатывает новую игру про Железного человека из франшизы комиксов Marvel, а также намерена создать новую часть шутера Battlefield. Компания Electronic Arts (EA) была основана в США в 1982 году, разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров. Компания является владельцем спортивных игр, в частности футбольной серии EA Sports FC и гоночных F1 и Need for Speed, симулятора жизни The Sims, шутера Battlefield, а также франшиз Mass Effect, Dragon Age и Dead Space.
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40
192
40
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технологии, сша, electronic arts
Технологии, США, Electronic Arts
21:46 21.10.2026 (обновлено: 21:47 21.10.2026)
 
Electronic Arts сократит 3% персонала, пишет Bloomberg

Bloomberg: Electronic Arts сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Американский разработчик видеоигр Electronic Arts (EA) сократит 3% персонала и прекратит разработку игр Mass Effect, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники и корпоративное письмо на сайте компании.
"По словам источника, знакомого с планами компании, издатель видеоигр сократит около 400 рабочих мест, что составляет примерно 3% от общего числа сотрудников", - пишет Блумберг.
Отмечается, что под сокращение попал также штат из примерно 50 человек из дочерней студии компании BioWare. В связи с этим, будет также прекращена разработка серии игр Mass Effect, которой занималось данное подразделение EA, указывается в тексте корпоративного письма на сайте компании.
Руководство Electronic Arts в сообщении также указало, что компания собирается выпустить следующую часть игровой серии "Звездные войны", разрабатывает новую игру про Железного человека из франшизы комиксов Marvel, а также намерена создать новую часть шутера Battlefield.
Компания Electronic Arts (EA) была основана в США в 1982 году, разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров. Компания является владельцем спортивных игр, в частности футбольной серии EA Sports FC и гоночных F1 и Need for Speed, симулятора жизни The Sims, шутера Battlefield, а также франшиз Mass Effect, Dragon Age и Dead Space.
 
ТехнологииСШАElectronic Arts
 
 
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