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Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла"
Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла"
Контакты России и США по теме зарубежных активов "Лукойла" идут, лицензия для продажи международных активов компании может быть продлена без какого-либо труда,... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T18:31+0300
2026-10-21T18:31+0300
2026-10-21T18:31+0300
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по теме зарубежных активов "Лукойла" идут, лицензия для продажи международных активов компании может быть продлена без какого-либо труда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В сентябре Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH. "Идут контакты российско-американские на этот счет. В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда", - сказал Песков Первому каналу. Отвечая на вопрос о возможном покупателе активов, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это коммерческая сделка, которая не может обсуждаться публично. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.
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россия, сша, дмитрий песков, лукойл
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Лукойл
Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла"
Песков: лицензия США для продажи активов "Лукойла" может быть продлена
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по теме зарубежных активов "Лукойла" идут, лицензия для продажи международных активов компании может быть продлена без какого-либо труда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В сентябре Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH.
"Идут контакты российско-американские на этот счет. В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда", - сказал Песков Первому каналу.
Отвечая на вопрос о возможном покупателе активов, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это коммерческая сделка, которая не может обсуждаться публично.
США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.