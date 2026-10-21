https://1prime.ru/20261021/peskov-874488817.html

Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла"

Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах России и США по зарубежным активам "Лукойла"

Контакты России и США по теме зарубежных активов "Лукойла" идут, лицензия для продажи международных активов компании может быть продлена без какого-либо труда,... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T18:31+0300

2026-10-21T18:31+0300

2026-10-21T18:31+0300

россия

сша

дмитрий песков

лукойл

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Контакты России и США по теме зарубежных активов "Лукойла" идут, лицензия для продажи международных активов компании может быть продлена без какого-либо труда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В сентябре Министерство финансов США объявило о решении продлить до 22 октября лицензию на операции, связанные с продажей международных активов "Лукойла" - компании Lukoil International GmbH. "Идут контакты российско-американские на этот счет. В данном случае лицензия может быть продлена без какого-либо труда", - сказал Песков Первому каналу. Отвечая на вопрос о возможном покупателе активов, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это коммерческая сделка, которая не может обсуждаться публично. США в октябре 2025 года ввели санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%.

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россия, сша, дмитрий песков, лукойл