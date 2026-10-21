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Путин: Россия готовит отгрузки нескольких танкеров с дизельным топливом

Путин: Россия готовит отгрузки нескольких танкеров с дизельным топливом - 21.10.2026, ПРАЙМ

Путин: Россия готовит отгрузки нескольких танкеров с дизельным топливом

Россия прямо сейчас готовит отгрузки сразу нескольких танкеров с дизельным топливом, первый из них с 40 тысячами тонн уйдет через 2-3 дня, заявил президент... | 21.10.2026, ПРАЙМ

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СТРЕЛЬНА, 21 окт — ПРАЙМ. Россия прямо сейчас готовит отгрузки сразу нескольких танкеров с дизельным топливом, первый из них с 40 тысячами тонн уйдет через 2-3 дня, заявил президент Владимир Путин.В среду глава государства принимает спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне."Что касается дизельного топлива. После объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках на 5-6% цены упали сразу на дизель. Мы готовим отгрузки сразу нескольких судов прямо сейчас, танкеров", — сказал президент во время встречи. "Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним", — добавил он.Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия и 14 октября атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался договоренностями России и США по дизтопливу, а позднее заявил, что якобы запрещал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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россия, санкт-петербург, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп