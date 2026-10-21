Путин: Россия готовит отгрузки нескольких танкеров с дизельным топливом
Путин: Россия прямо сейчас готовит отгрузки сразу нескольких танкеров с дизельным топливом
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по системам накопления электроэнергии
© POOL
СТРЕЛЬНА, 21 окт — ПРАЙМ. Россия прямо сейчас готовит отгрузки сразу нескольких танкеров с дизельным топливом, первый из них с 40 тысячами тонн уйдет через 2-3 дня, заявил президент Владимир Путин.
В среду глава государства принимает спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге, переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.
"Что касается дизельного топлива. После объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках на 5-6% цены упали сразу на дизель. Мы готовим отгрузки сразу нескольких судов прямо сейчас, танкеров", — сказал президент во время встречи. "Первый танкер уйдет через 2-3 дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним", — добавил он.
Путин 9 октября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которого была достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия и 14 октября атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался договоренностями России и США по дизтопливу, а позднее заявил, что якобы запрещал удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.