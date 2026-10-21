https://1prime.ru/20261021/roskachestvo-874455415.html

Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов

Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов

Небольшие предприятия с выручкой до пяти миллионов рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T09:45+0300

2026-10-21T09:45+0300

2026-10-21T10:02+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Небольшие предприятия с выручкой до пяти миллионов рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с наличными деньгами, рассказали в пресс-службе Роскачества. "Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 миллионов рублей обязаны предоставлять возможность оплачивать их товары и услуги безналичным способом. При этом если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до пяти миллионов рублей устанавливать терминала не обязательно. Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными", - сказали "Ленте.ру" эксперты. По их словам, независимо от формы оплаты, исполнитель обязан выдать фискальный чек в соответствии с 54-ФЗ. На оплату наличными стоит соглашаться только в том случае, если продавец предоставляет чек, так как он служит доказательством покупки и упростит процедуру возврата или обмена товара в случае необходимости, подчеркнули в Роскачестве. Эксперты добавили, что если продавец говорит о "сломанном" терминале, стоит предложить альтернативу, например, с помощью оплаты QR-кодом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, россия, роскачество