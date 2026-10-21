Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261021/roskachestvo-874455415.html
Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов
Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов
Небольшие предприятия с выручкой до пяти миллионов рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T09:45+0300
2026-10-21T10:02+0300
бизнес
финансы
россия
роскачество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874455415.jpg?1792566137
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Небольшие предприятия с выручкой до пяти миллионов рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с наличными деньгами, рассказали в пресс-службе Роскачества. "Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 миллионов рублей обязаны предоставлять возможность оплачивать их товары и услуги безналичным способом. При этом если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до пяти миллионов рублей устанавливать терминала не обязательно. Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными", - сказали "Ленте.ру" эксперты. По их словам, независимо от формы оплаты, исполнитель обязан выдать фискальный чек в соответствии с 54-ФЗ. На оплату наличными стоит соглашаться только в том случае, если продавец предоставляет чек, так как он служит доказательством покупки и упростит процедуру возврата или обмена товара в случае необходимости, подчеркнули в Роскачестве. Эксперты добавили, что если продавец говорит о "сломанном" терминале, стоит предложить альтернативу, например, с помощью оплаты QR-кодом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, роскачество
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Роскачество
09:45 21.10.2026 (обновлено: 10:02 21.10.2026)
 
Малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может обойтись без терминалов

Роскачество: малый бизнес с выручкой до 5 млн рублей может работать без терминалов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Небольшие предприятия с выручкой до пяти миллионов рублей в год не обязаны устанавливать терминалы для безналичной оплаты и могут законно работать только с наличными деньгами, рассказали в пресс-службе Роскачества.
"Согласно действующему законодательству, организации с годовой выручкой более 20 миллионов рублей обязаны предоставлять возможность оплачивать их товары и услуги безналичным способом. При этом если у бизнеса несколько точек, на объектах с годовой выручкой до пяти миллионов рублей устанавливать терминала не обязательно. Небольшие мастерские, магазины и микропредприятия могут законно работать только с наличными", - сказали "Ленте.ру" эксперты.
По их словам, независимо от формы оплаты, исполнитель обязан выдать фискальный чек в соответствии с 54-ФЗ. На оплату наличными стоит соглашаться только в том случае, если продавец предоставляет чек, так как он служит доказательством покупки и упростит процедуру возврата или обмена товара в случае необходимости, подчеркнули в Роскачестве.
Эксперты добавили, что если продавец говорит о "сломанном" терминале, стоит предложить альтернативу, например, с помощью оплаты QR-кодом.
 
БизнесФинансыРОССИЯРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала