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Россия предложила Индии увеличить частоту полетов
Россия предложила Индии увеличить частоту полетов - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия предложила Индии увеличить частоту полетов
Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами и довести показатель до 71 рейса в неделю, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:18+0300
2026-10-21T00:18+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами и довести показатель до 71 рейса в неделю, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"В частности, "Сибирские авиалинии" (S7 - ред.) и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов из российских городов в Дели, и в целом по Индии мы хотели бы довести этот показатель до 71 рейса в неделю. Ожидаем ответа от индийских партнеров", - сказал Алипов "Известиям".
Потребность в расширении авиасообщения между двумя странами актуальна, потому что Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии, отметил посол.
Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением для России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.
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бизнес, россия, индия, новосибирск, екатеринбург, владимир путин, нарендра моди, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, НОВОСИБИРСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, Владимир Путин, Нарендра Моди, Уральские авиалинии
Россия предложила Индии увеличить частоту полетов
Посол Алипов: Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами и довести показатель до 71 рейса в неделю, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.
"В частности, "Сибирские авиалинии" (S7 - ред.) и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов из российских городов в Дели, и в целом по Индии мы хотели бы довести этот показатель до 71 рейса в неделю. Ожидаем ответа от индийских партнеров", - сказал Алипов "Известиям".
Потребность в расширении авиасообщения между двумя странами актуальна, потому что Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии, отметил посол.
Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением для России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.