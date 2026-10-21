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Россия предложила Индии увеличить частоту полетов

Россия предложила Индии увеличить частоту полетов - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия предложила Индии увеличить частоту полетов

Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами и довести показатель до 71 рейса в неделю, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

2026-10-21T00:18+0300

бизнес

россия

индия

новосибирск

екатеринбург

владимир путин

нарендра моди

уральские авиалинии

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов между странами и довести показатель до 71 рейса в неделю, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. "В частности, "Сибирские авиалинии" (S7 - ред.) и "Уральские авиалинии" активно прорабатывают возможность запуска регулярных рейсов в Дели из Новосибирска и Екатеринбурга. Россия предложила Индии увеличить частоту полетов из российских городов в Дели, и в целом по Индии мы хотели бы довести этот показатель до 71 рейса в неделю. Ожидаем ответа от индийских партнеров", - сказал Алипов "Известиям". Потребность в расширении авиасообщения между двумя странами актуальна, потому что Россия заинтересована как в наращивании объема авиаперевозок, так и в расширении их географии, отметил посол. Президент России Владимир Путин 1 октября заявил, что самым перспективным направлением для России и Индии остается взаимодействие в высокотехнологичных сферах. По его словам, с согласия и при поддержке премьер-министра Индии Нарендры Моди организуются мероприятия, где индийские импортеры представляют товары, которые они могли бы импортировать на российский рынок, и Россия готова к продолжению такой работы.

индия

новосибирск

екатеринбург

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бизнес, россия, индия, новосибирск, екатеринбург, владимир путин, нарендра моди, уральские авиалинии