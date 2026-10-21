https://1prime.ru/20261021/rossija-874452594.html

Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев

Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев - 21.10.2026, ПРАЙМ

Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев

Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, считает спецпредставитель президента РФ по... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T08:20+0300

2026-10-21T08:20+0300

2026-10-21T08:20+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Россия может помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесет пользу нашим странам, миру и его безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X. Дмитриев также заявил, что идеологическое разжигающее войну мышление занимавшего ранее пост президента США Джо Байдена отвергается как деструктивное и неэффективное. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка. Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кирилл дмитриев, джо байден, дональд трамп, рфпи