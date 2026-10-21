https://1prime.ru/20261021/rossija-874452594.html
Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев
Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев - 21.10.2026, ПРАЙМ
Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев
Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, считает спецпредставитель президента РФ по... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T08:20+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Россия может помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесет пользу нашим странам, миру и его безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев также заявил, что идеологическое разжигающее войну мышление занимавшего ранее пост президента США Джо Байдена отвергается как деструктивное и неэффективное.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.
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РОССИЯ, США, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Дональд Трамп, РФПИ
Россия может помочь американским фермерам удобрениями, заявил Дмитриев
Дмитриев: Россия может помочь американским фермерам не только топливом, но и удобрениями
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Россия может помочь американским фермерам не только дизельным топливом, но и удобрениями, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Россия может помочь американским фермерам не только с дизельным топливом, но и с удобрениями. Экономическое сотрудничество между США и Россией будет продолжаться и принесет пользу нашим странам, миру и его безопасности", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев также заявил, что идеологическое разжигающее войну мышление занимавшего ранее пост президента США Джо Байдена отвергается как деструктивное и неэффективное.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе раскритиковал своих однопартийцев, выразивших недовольство договоренностями с Россией по дизельному топливу, и подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.
Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой. Лидер США заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Соединенные Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.