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Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:21+0300
2026-10-21T00:21+0300
нефть
мировая экономика
индия
сша
венесуэла
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы. "Так что это один из вопросов, которые мы обсудим с Индией. Мы уже обсуждали это раньше, и, похоже, они готовы... Возможно, существуют некоторые препятствия, связанные с санкциями и другими ограничениями, которые нам предстоит преодолеть, в частности с ранее введенными санкциями против режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. Ранее госдеп США заявил, что Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере. Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.
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нефть, мировая экономика, индия, сша, венесуэла, марко рубио, марк рубио
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Марко Рубио, Марк Рубио
00:21 21.10.2026
 
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы

Госсекретарь США Рубио призвал Индию увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы.
"Так что это один из вопросов, которые мы обсудим с Индией. Мы уже обсуждали это раньше, и, похоже, они готовы... Возможно, существуют некоторые препятствия, связанные с санкциями и другими ограничениями, которые нам предстоит преодолеть, в частности с ранее введенными санкциями против режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии.
Ранее госдеп США заявил, что Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере.
Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.
 
НефтьМировая экономикаИНДИЯСШАВЕНЕСУЭЛАМарко РубиоМарк Рубио
 
 
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