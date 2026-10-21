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Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы - 21.10.2026, ПРАЙМ
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T00:21+0300
2026-10-21T00:21+0300
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы.
"Так что это один из вопросов, которые мы обсудим с Индией. Мы уже обсуждали это раньше, и, похоже, они готовы... Возможно, существуют некоторые препятствия, связанные с санкциями и другими ограничениями, которые нам предстоит преодолеть, в частности с ранее введенными санкциями против режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии.
Ранее госдеп США заявил, что Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере.
Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.
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нефть, мировая экономика, индия, сша, венесуэла, марко рубио, марк рубио
Нефть, Мировая экономика, ИНДИЯ, США, ВЕНЕСУЭЛА, Марко Рубио, Марк Рубио
Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы
Госсекретарь США Рубио призвал Индию увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы.
"Так что это один из вопросов, которые мы обсудим с Индией. Мы уже обсуждали это раньше, и, похоже, они готовы... Возможно, существуют некоторые препятствия, связанные с санкциями и другими ограничениями, которые нам предстоит преодолеть, в частности с ранее введенными санкциями против режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии.
Ранее госдеп США заявил, что Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере.
Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.