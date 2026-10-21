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Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы

Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы - 21.10.2026, ПРАЙМ

Рубио призвал Индию сократить объемы переработки нефти из Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T00:21+0300

2026-10-21T00:21+0300

2026-10-21T00:21+0300

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости убрать возможные ограничения, чтобы позволить Индии увеличить объемы переработки нефти из Венесуэлы. "Так что это один из вопросов, которые мы обсудим с Индией. Мы уже обсуждали это раньше, и, похоже, они готовы... Возможно, существуют некоторые препятствия, связанные с санкциями и другими ограничениями, которые нам предстоит преодолеть, в частности с ранее введенными санкциями против режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов в Индии. Ранее госдеп США заявил, что Рубио обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром сотрудничество стран в энергетической сфере. Как уточнили в ведомстве, Рубио на встрече в Мумбаи также обратил внимание на прогресс в двустороннем сотрудничестве в сфере обороны и гражданской атомной энергетики и выступил за увеличение закупок американских технологий и систем.

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нефть, мировая экономика, индия, сша, венесуэла, марко рубио, марк рубио