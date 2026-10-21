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Почти два триллиона рублей заложили на улучшение жилищных условий семей

Почти два триллиона рублей заложили на улучшение жилищных условий семей - 21.10.2026, ПРАЙМ

Почти два триллиона рублей заложили на улучшение жилищных условий семей

Почти 2 триллиона рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на программы улучшения жилищных условий семей с детьми, сообщил председатель партии "Единая... | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T20:36+0300

2026-10-21T20:36+0300

2026-10-21T20:46+0300

россия

общество

дмитрий медведев

единая россия

совбез

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Почти 2 триллиона рублей заложено в проекте трехлетнего бюджета РФ на программы улучшения жилищных условий семей с детьми, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он сообщил, что обсудил с коллегами из "Единой России", правительства и парламента работу над федеральным бюджетом России на предстоящие три года. Видео опубликовано в канале Медведева на платформе "Макс". "На программы улучшения жилищных условий семей с детьми в общей сложности заложено практически 2 триллиона рублей", - сказал Медведев.

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россия, общество , дмитрий медведев, единая россия, совбез