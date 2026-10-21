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Гамбургский суд 27 октября прекратит процесс по делу о подрыве "Севпотоков" - 21.10.2026, ПРАЙМ
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Гамбургский суд 27 октября прекратит процесс по делу о подрыве "Севпотоков"
Гамбургский суд 27 октября прекратит процесс по делу о подрыве "Севпотоков" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Гамбургский суд 27 октября прекратит процесс по делу о подрыве "Севпотоков"
Высший земельный суд Гамбурга огласит 27 октября решение о прекращении судебного процесса по ходатайству защиты обвиняемого в координации подрыва газопроводов... | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T12:07+0300
2026-10-21T12:07+0300
газ
украина
суд
россия
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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга огласит 27 октября решение о прекращении судебного процесса по ходатайству защиты обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова, сообщила пресс-служба суда. "Прежде всего, представителям федеральной прокуратуры должна быть предоставлена возможность выступить с дополнительными замечаниями по ходатайству защиты о прекращении процесса в связи с наличием препятствий для судебного разбирательства путем вынесения соответствующего решения. Затем, при необходимости - после перерыва для совещания коллегии будет оглашено решение по ходатайству о прекращении дела", - заявили в пресс-службе.
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газ, украина, суд, россия
Газ, УКРАИНА, суд, РОССИЯ
12:07 21.10.2026
 
Гамбургский суд 27 октября прекратит процесс по делу о подрыве "Севпотоков"

Гамбургский суд 27 октября огласит решение о прекращении процесса по делу Кузнецова

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БЕРЛИН, 21 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга огласит 27 октября решение о прекращении судебного процесса по ходатайству защиты обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северный поток" гражданина Украины Сергея Кузнецова, сообщила пресс-служба суда.
"Прежде всего, представителям федеральной прокуратуры должна быть предоставлена возможность выступить с дополнительными замечаниями по ходатайству защиты о прекращении процесса в связи с наличием препятствий для судебного разбирательства путем вынесения соответствующего решения. Затем, при необходимости - после перерыва для совещания коллегии будет оглашено решение по ходатайству о прекращении дела", - заявили в пресс-службе.
 
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